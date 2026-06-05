7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Alex Tienda revela qué significa para él la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y conquista a los fans con sus respuestas

El creador de contenido compartió sus impresiones sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y su pasión por descubrir el mundo.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Alex Tienda compartió las primeras ideas que llegaron a su mente al escuchar conceptos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El popular creador de contenido dejó ver su entusiasmo por el torneo, así como su pasión por los viajes, las culturas y las experiencias que conectan a personas de todo el mundo.