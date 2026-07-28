Leyenda de la música es reportada como desaparecida: esto se sabe

La industria de la música enciende las alarmas: reportan como desaparecida a la querida leyenda de la música folk, Linda Perhacs, de 82 años. De acuerdo con información oficial, la artista había sido dada de alta de un centro de atención residencial hace tan solo ocho meses. Desde entonces, se desconoce su ubicación. La desaparición de Linda fue confirmada por Mark McNeill, amigo de la celebridad, quien recurrió a Instagram para pedir ayuda al público:

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“Linda Perhacs, nuestra querida amiga y legendaria cantautora, fue dada de alta de un centro de atención residencial hace aproximadamente ocho meses bajo la supervisión de su tutor legal”, se lee en el comunicado compartido vía redes sociales. “Desde entonces, amigos y colaboradores de larga data no han podido comunicarse con ella y, según se informa, los repetidos intentos de contactar a su tutor no han obtenido respuesta. Por favor, ayúdennos a encontrar a Linda para asegurar su bienestar”.

El escrito de McNeill concluye con diversos métodos de contacto, para cualquier persona que tenga información al respecto. Entre las celebridades que han compartido el comunicado se encuentra la artista Julia Holter y su ex-mánager, Laurel Stearns.

¿Quién es Linda Perhacs, la leyenda del folk que fue reportada como desaparecida?

Linda Arnold, mejor conocida en la industria de la música como Linda Perhacs, es una cantante y compositora estadounidense de folklore psicodélico. La artista incursionó en el mundo de la música mientras trabajaba como higienista dental en Beverly Hills, California, con su álbum debut “Parallelograms” a inicios de la década de los 70s.

Al momento de su lanzamiento, el álbum no tuvo el recibimiento que se esperaba, por lo que Linda se vio obligada a regresar a su trabajo habitual en la clínica dental. No obstante, años después, el material fue redescubierto, convirtiéndose en toda una obra de culto entre los melómanos. Para 2014, Linda regresó con “The Soul of All Natural Things”, seguido de su tercer álbum de estudio “I’m a Harmony” en 2017.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Linda Perhacs?

De acuerdo con información que circula en redes, Perhacs vivía en un centro de atención residencial del Valle de San Fernando, en California, desde hace ocho años. No obstante, hace ocho meses, fue dada de alta bajo la supervisión de su tutor legal. Desde entonces, se desconoce su paradero.