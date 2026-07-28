La hija de Tom Cruise se quita el apellido legalmente: estas fueron sus razones

Suri es la hija de Tom Cruise junto a la actriz Katie Holmes; desde el nacimiento de la niña, se ha generado todo tipo de polémicas entre ellos, situaciones que la han posicionado en el ojo del huracán de la farándula.

Ahora no es la excepción, debido a que la joven tomó la decisión drástica de quitarse el apellido legalmente, noticia que ha impactado a todos. Por eso te detallaremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Por qué la hija de Tom Cruise se quitó el apellido?

Recordemos que el matrimonio entre Katie Holmes y el actor se mantuvo del 2006 al 2012, relación en la que vieron nacer a la hija de Tom Cruise, a quien en su momento nombraron como Suri Cruise.

Sin embargo, en un importante portal de noticias, se dio a conocer que a sus 20 años la joven en Pensilvania cambió su apellido legalmente a Suri Noelles, tomando el segundo nombre de su madre.

Dentro de la principal información, se menciona que entre padre e hija ha existido un importante distanciamiento familiar, situación que fue más visible desde el 2024 en la graduación de Suri. Por otro lado, se menciona que esa decisión es una forma de homenajear la crianza que ha recibido la joven por su mamá, además de ser una forma de iniciar su vida independiente lejos del acoso de los paparazzi.

¿Por qué hay el distanciamiento de Suri y Tom Cruise?

Se sabe que el distanciamiento entre padre e hija se debe a temas religiosos, ya que el actor estadounidense sigue la cienciología, por lo que no se le permite unirse a la gente que no forma parte de esas creencias. Generando una fuerte ruptura que parece no tener remedio.

Ante la noticia de que la hija de Tom Cruise se cambió su apellido legalmente, genuinamente se corrobora su distanciamiento, además de ser una forma para que la joven crezca lejos del mundo de la farándula. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto?