Maná y Shakira brillan en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La música fue protagonista en una inauguración donde las raíces mexicanas y el ritmo latino conquistaron al mundo.
La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estuvo llena de emoción, color y grandes presentaciones musicales. Desde Maná hasta Shakira, el escenario vibró con el talento latino, mientras las raíces mexicanas se hicieron presentes a través de la música, la cultura y el ambiente festivo que marcó el arranque de esta gran celebración mundialista.