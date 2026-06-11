Canelo Álvarez comparte su orgullo por México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con el orgullo de portar los colores de México, Saúl Álvarez se hizo presente en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para mostrar su apoyo a la Selección Mexicana. En exclusiva, habló sobre lo que significa formar parte de una gran nación como México y la emoción de vivir un evento histórico que reúne a millones de aficionados alrededor del mundo.

