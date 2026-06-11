Facundo llegó con un reto de fuego que puso a prueba la memoria futbolera de Martinoli y el Dr. García

Las risas y la presión se apoderaron del foro cuando Facundo presentó “Deletréame el Delantero”, un divertido reto en el que Christian Martinoli y Luis García Postigo tuvieron que demostrar qué tanto conocen a los futbolistas que podrían brillar rumbo Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre errores, aciertos y mucho humor, las capacidades de ambos fueron llevadas al límite.

