Konosuba volverá en 2027: ¿Cómo ver las dos temporadas, la película, el spin-off y los OVAs en ORDEN antes de la nueva temporada?

Recientemente se dio a conocer de manera oficial que llegará una cuarta temporada de Konosuba prevista para 2027, y mientras eso sucede, aquí te contamos cómo debes ver las dos temporadas, los OVAs, la película y el spinoff para estar al corriente en las aventuras del equipo a tiempo para disfrutar de la nueva temporada.

Ahora lee: ⁠Los partidos que Azteca 7 transmitirá de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Cómo ver todo Konosuba antes de la llegada de la cuarta temporada?

Con la temporada 4 de Konosuba prevista para 2027 y las dudas crecientes sobre cómo ponerse al día con el anime, la mejor recomendación es comenzar por la temporada 1, después disfrutar del OVA 1, para posteriormente seguir con la temporada 2 antes de ver el OVA 2, seguir con la película Legend of Crimson y después con el spin-off An Explosion on This Wonderful World! para concluir con la temporada 3. Así seguirás la historia de Kazuma, Aqua, Megumin y Darkness sin perder ningún detalle.

¿De qué va cada historia de Konosuba?

Konosuba: God's Blessing on This Wonderful World! – Temporada 1 (2016)

Este es el inicio de la historia que nos muestra cómo Kazuma muere de manera inesperada y recibe la oportunidad de renacer dentro de un mundo de fantasía donde se lleva consigo a la diosa Aqua, Juntos comienzan una aventura llena de humor, magia y situaciones absurdas mientras forman un peculiar equipo.

OVA 1 - God's Blessings on This Wonderful Choker! (2016)

En esta entrega, Kazuma encuentra un misterioso collar mágico que no puede quitarse, y para salvarlo es necesario que Aqua, Megumin y Darkness cumplan todos sus deseos antes de que la maldición termine con su vida.

Konosuba – Temporada 2 (2017)

Tras lograr derrotar al General Rey Demonio, Kazuma es acusado de un crimen que nunca cometió y, mientras él busca limpiar su nombre, el equipo sigue metiéndose en todo tipo de situaciones cada vez más caóticas.

OVA 2 - God's Blessings on These Wonderful Works of Art! (2017)

Es aquí donde el equipo decide aceptar una nueva misión relacionada con una misteriosa reliquia mágica y, como ya es costumbre, los planes del equipo terminan estropeándolo todo, metiéndolos en grandes dilemas que orillan a Kasuma al borde de la desesperación.

Konosuba: Legend of Crimson (Película, 2019)

En esta aventura, Kazuma, Aqua y Darkness acompañan a Megumin hasta la Aldea del Clan de la Magia Carmesí, en donde se puede ver a fondo el pasado de la vida de Megumin y el porqué de su obsesión con la magia explosiva.

Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! (Spin-off, 2023)

Dentro de este spin-off, se puede ver a Megumin y su mejor amiga Yunyun durante su época estudiantil y se muestra el origen de su personalidad y las razones que la llevaron a solo especializarse y consagrarse como la poderosa maga explosiva.

Konosuba – Temporada 3 (2024)

La tercera temporada nos muestra al equipo enfrentar las consecuencias de las entregas pasadas. En donde misiones inesperadas y más enredos mantienen el característico equilibrio entre acción, comedia y fantasía.

Konosuba – Temporada 4 (2027)

A pesar de que aún falta tiempo para que llegue la cuarta temporada de la historia, de manera oficial se ha mencionado que en esta nueva etapa regresarán Kazuma, Aqua, Megumin y Darkness con nuevas aventuras, además de un cambio de estudio de animación, que ahora estará a cargo de ENGI.

A pesar de que la emoción por la cuarta temporada es tangible entre los fans de Konosuba, la decisión del anime de cambiar de estudio de animación mantiene a todos a la expectativa, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer si esta fue una apuesta acertada.