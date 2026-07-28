Este es el posible cast que participará en la remasterización de “Posesión” junto a Margaret Qualley

Hace poco se dieron a conocer fotos inéditas sobre la participación de Margaret Qualley en la remasterización de "Posesión", un filme de 1981 que se destaca dentro del terror de culto europeo por sus actuaciones e historia.

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Si estás ansioso por ver el importante filme, te daremos más detalles sobre el posible cast que podría participar, filme que ha generado todo tipo de teorías.

¿Quiénes van a participar en la remasterización de "Possession"?

Dentro de los actores que se han destacado por participar en la remasterización de "Posesión", claramente se destaca Margaret Qualley, tomando el personaje de Anna, quien en la primera película fue realizado por la actriz Isabelle Adjani, interpretación que le hizo ganar un premio Cannes.

Otra de las personalidades que se destaca es la presencia de Callum Turner, quien parece que va a tomar el personaje de Mark, quien anteriormente fue interpretado por Sam Neill, el actor que fue famoso por su papel en Jurassic Park.

Lamentablemente, el filme todavía sigue en proceso temprano de grabación, por lo que no se tiene más información sobre el posible cast que tendrá; solamente se cuenta con el nombre de los dos actores mencionados.

¿De qué trata la película "Possession"?

La historia de "Posesión" nos cuenta el tormentoso divorcio de una pareja en Berlín. Todo empieza cuando la joven esposa (Anna) pide inesperadamente el divorcio, causando un dolor inmenso en su pareja (Mark).

Ante la situación, Mark está decidido a descubrir lo que oculta su pareja en un departamento al que acude constantemente, descubriendo hechos terribles. Se destaca por combinar el drama, el terror y la comedia negra, fusión que le generó mucho revuelo en su estreno, generando que fuera censurada, prohibida y editada para ser transmitida en ciertos países.

Por esa razón, muchos están ansiosos por conocer cuándo será el estreno del dicho filme, deseando poder presenciar la interpretación de Margaret Qualley junto a Callum Turner, además de descubrir quiénes se van a incorporar al posible cast de la remasterización.