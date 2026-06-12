Así arrancó la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos
Música, cultura y pasión por el fútbol marcaron el espectacular inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos.
La espera terminó y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancó con una inauguración llena de emoción, espectáculo y tradiciones que reflejan la riqueza cultural que rodea al fútbol. Entre música, color y una gran celebración, aficionados de todo el mundo se reunieron para dar inicio a un torneo que promete hacer historia dentro y fuera de la cancha.