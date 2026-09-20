The Batman 2: ¿My Chemical Romance estará en la banda sonora? Esto sabemos

Recientemente, un rumor ha comenzado a tomar fuerza entre los fans de Batman, pues se rumorea que My Chemical Romance podría formar parte de la banda sonora de The Batman 2. No obstante, es importante destacar que hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la participación de la banda dentro del filme.

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¿Qué se sabe sobre la banda sonora de The Batman 2 y la posible participación de My Chemical Romance?

Hasta el momento, solo se ha mantenido como rumor creciente la participación de My Chemical Romance en la banda sonora de The Batman Part II, la cual ha surgido después de las supuestas filtraciones compartidas por DCULeaks. Por lo que se debe advertir que ni Warner Bros. Ni la banda ha confirmado nada sobre la posible declaración.

No obstante, lo que sí se puede advertir de manera oficial es el egreso del aclamado compositor Michael Giacchino, quien volverá a hacerse cargo de la música orquestal principal tras su exitoso trabajo en la primera entrega.

¿Qué se sabe sobre el gran estreno de The Batman Part II?

Hasta ahora se ha confirmado que The Batman Parte 2 estará protagonizada por Robert Pattinson, y se espera que su estreno oficial en salas de cine sea el próximo 18 de febrero del 2028, esto tras sufrir un retraso de un año tras las huelgas de Hollywood de 2023.

Este nuevo filme estará dirigido por Matt Reeves, quien comenzó de manera oficial la filmación en 2025. El filme ha generado diversas expectativas entre los fans de Batman, pues se ha apostado por un universo oscuro e independiente del nuevo DCU de James Gunn y la actuación de Robert Pattinson.

¿Por qué se celebra el Día de Batman hoy 19 de septiembre?

De manera oficial, el Día de Batman se celebra el tercer sábado de septiembre de cada año (cayendo hoy, 19 de septiembre de 2026), esto por decisión de DC Comics. Esta celebración vio la luz originalmente un 23 de julio del 2014 con intenciones de conmemorar el 75 aniversario de su primera aparición en los cómics de 1939.