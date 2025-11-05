¿Boletos en Fase 2? Esto CUESTAN los abonos para el Tecate Pal’ Norte 2026: Fecha y hora EXACTA de la venta general

Este miércoles se hizo la revelación oficial del cartel del festival de música Tecate Pal’ Norte 2026, el cuál ha llenado de emoción no solo a fanáticos de Monterrey, sino de todo México, pues en los últimos años se ha hecho de gran autoridad dentro de los eventos musicales realizados en el país.

Para esta edición que se estará celebrando los próximos 27, 28 y 29 de marzo del 2026 el público mexicano se ha llenado de emoción al saber que estarán artistas como Tyler, the Creator, Guns N’ Roses, The Killers, Zoé, Interpol, Deftones, Los Fabulosos Cadillacs o Grupo Frontera, por lo que ya se prepara para poder hacerse de sus boletos.

¿Cuál es el precio de los boletos para el Tecate Pal’ Norte 2026?

Durante la venta del Abono Tempranero pudimos saber que el festival tendrá diferentes tipos de boletos y precios, mismos que tenían los siguientes precios (más cargos por servicios):



Abono General: $4,590

Abono General +: $5,725

Abono Ascendente: $7,125

Abono VIP: $9,625

En esta primera venta las entradas en Fase 1 se agotaron en cuestión de minutos, por lo que a días de la venta oficial se encuentra en en Fase 2, misma que cuesta:

Se espera que para esta venta general, los boletos se encuentren en Fase 2, misma que podría agotarse por la alta demanda que seguramente este evento tendrá, pues ha logrado reunir a algunos de los artistas más seguidos de todos los tiempos.

¿Cuándo es la venta general de boletos para el Pal’ Norte 2026?

Además de la la misma revelación del cartel completo, hoy se dio a conocer que la venta general de boletos de esta edición 2026 del Tecate Pal' Norte será este próximo martes 11 de noviembre en punto de las 2:00 pm a través del sistema de TicketMaster y en las taquillas oficiales.

¿Cuál es el cartel por día del Pal Norte 2026?

Viernes 27 de marzo:

Tyler, The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Jackson Wang

Myke Towers

The Blaze (DJ Set)

Royel Otis

Molotov (Acústico)

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

Channel Tres (DJ Set)

DLD

Cuco (Acústico)

Mau & Ricky

Camilo Séptimo

Neil Frances (DJ Set)

Charles Ans

Balu Brigada

YSY A

Duncan Dhu

Lia Kali

Guitarricadelafuente

Louta

Simpson Ahuevo

Charly Jordan

Pacífica

Roz

La Santa Cecilia

Andrés Obregón

La Mosca

Coco & Breezy

Paloma Morphy

Gran Sur

Jordy Medina

Rubio

Niño Viejo

Medinna

Sábado 28 de marzo:

Guns N' Roses

Los Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Boy Alive

Cuco

Esteman & Daniela Spalla

Lasso

Ovy on the Drums

El Bogueto

Love of Lesbian (Acústico)

Paty Cantú

Elena Rose

Judeline

Ahmed Spins

Parisi

Camilo Séptimo (Acústico)

Allison

Mariana Bo

Luck Ra

Sickick

Peces Raros

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Nasa Histoíres

Miky Huidobró

Volován

La Pegatina

Big Sempa

Andrea Bejar

Kapanga

Monte Casino

Domingo 29 de marzo