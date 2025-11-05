¿Boletos en Fase 2? Esto CUESTAN los abonos para el Tecate Pal’ Norte 2026: Fecha y hora EXACTA de la venta general
¡Una vez revelado el cartel oficial los fans han mantenido la emoción a tope por los boletos y abonos!
Este miércoles se hizo la revelación oficial del cartel del festival de música Tecate Pal’ Norte 2026, el cuál ha llenado de emoción no solo a fanáticos de Monterrey, sino de todo México, pues en los últimos años se ha hecho de gran autoridad dentro de los eventos musicales realizados en el país.
Para esta edición que se estará celebrando los próximos 27, 28 y 29 de marzo del 2026 el público mexicano se ha llenado de emoción al saber que estarán artistas como Tyler, the Creator, Guns N’ Roses, The Killers, Zoé, Interpol, Deftones, Los Fabulosos Cadillacs o Grupo Frontera, por lo que ya se prepara para poder hacerse de sus boletos.
¿Cuál es el precio de los boletos para el Tecate Pal’ Norte 2026?
Durante la venta del Abono Tempranero pudimos saber que el festival tendrá diferentes tipos de boletos y precios, mismos que tenían los siguientes precios (más cargos por servicios):
- Abono General: $4,590
- Abono General +: $5,725
- Abono Ascendente: $7,125
- Abono VIP: $9,625
En esta primera venta las entradas en Fase 1 se agotaron en cuestión de minutos, por lo que a días de la venta oficial se encuentra en en Fase 2, misma que cuesta:
Abono General: $4,590
Abono General +: $5,725
Abono Ascendente: $7,125
Abono VIP: $9,625
Se espera que para esta venta general, los boletos se encuentren en Fase 2, misma que podría agotarse por la alta demanda que seguramente este evento tendrá, pues ha logrado reunir a algunos de los artistas más seguidos de todos los tiempos.
¿Cuándo es la venta general de boletos para el Pal’ Norte 2026?
Además de la la misma revelación del cartel completo, hoy se dio a conocer que la venta general de boletos de esta edición 2026 del Tecate Pal' Norte será este próximo martes 11 de noviembre en punto de las 2:00 pm a través del sistema de TicketMaster y en las taquillas oficiales.
¿Cuál es el cartel por día del Pal Norte 2026?
Viernes 27 de marzo:
- Tyler, The Creator
- Interpol
- Deftones
- Morat
- Jackson Wang
- Myke Towers
- The Blaze (DJ Set)
- Royel Otis
- Molotov (Acústico)
- Siddhartha
- Maldita Vecindad
- 31 Minutos
- Channel Tres (DJ Set)
- DLD
- Cuco (Acústico)
- Mau & Ricky
- Camilo Séptimo
- Neil Frances (DJ Set)
- Charles Ans
- Balu Brigada
- YSY A
- Duncan Dhu
- Lia Kali
- Guitarricadelafuente
- Louta
- Simpson Ahuevo
- Charly Jordan
- Pacífica
- Roz
- La Santa Cecilia
- Andrés Obregón
- La Mosca
- Coco & Breezy
- Paloma Morphy
- Gran Sur
- Jordy Medina
- Rubio
- Niño Viejo
- Medinna
Sábado 28 de marzo:
- Guns N' Roses
- Los Fabulosos Cadillacs
- Kygo
- Grupo Frontera
- Turnstile
- Simple Plan
- Cypress Hill
- Enjambre
- The Warning
- The Martinez Brothers
- Nothing But Thieves
- The Whitest Boy Alive
- Cuco
- Esteman & Daniela Spalla
- Lasso
- Ovy on the Drums
- El Bogueto
- Love of Lesbian (Acústico)
- Paty Cantú
- Elena Rose
- Judeline
- Ahmed Spins
- Parisi
- Camilo Séptimo (Acústico)
- Allison
- Mariana Bo
- Luck Ra
- Sickick
- Peces Raros
- Bag Raiders
- Kevis & Maykyy
- Nasa Histoíres
- Miky Huidobró
- Volován
- La Pegatina
- Big Sempa
- Andrea Bejar
- Kapanga
- Monte Casino
Domingo 29 de marzo
- The Killers
- Zoé
- The Lumineers
- Halsey
- Djo
- Omar Courtz
- Purple Disco Machine
- Panteón Rococó
- Molotov
- Siddhartha (Acústico)
- Aitana
- Moenia
- Gryffin
- Rusowsky
- Los Claxons
- Love of Lesbian
- C-Kan
- Kikuo
- Daniela Spalla
- La Gusana Ciega
- Midnight Generation
- Elefante
- Lilly Palmer
- Yami Safdie
- El Haragán y Cía
- Marky Ramone
- Reyno
- 3BallMTY
- Austin Millz
- Silvestre y La Naranja
- Karlo
- Kchiporros
- Mario Santander
- Nash
- Los Blenders
- Luisa Almaguer
- Jaze
- El Riqué