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En Vivo

¡Estas vacaciones en Kids Siete, vota y elige ver tu caricatura favorita!

Tus caricaturas favoritas estarán en un torneo y tú serás quien elija al programa ganador. Así que estas de vacaciones quédate con Kids Siete.

Vacaciones KidSiete azteca7

Escrito por: TV Azteca Digital

Durante 4 semanas, del 13 de diciembre al 07 de enero, vamos a echar la reta junto con tus caricaturas favoritas de Azteca 7. Por semana tendremos 4 mini torneos de estas series animadas, de lunes a jueves de 12:30 p.m a 4:30 p.m.

Los lunes y martes, se van a transmitir cada día 4 caricaturas y saldrán 4 ganadores (dos por día Ganadores A y Ganadores B). El miércoles será de semifinal, de los 4 ganadores (dos A y dos B) tendremos a uno de cada bloque. Jueves de final, este día el Ganador A, se enfrentará contra el Ganador B para dar paso al Ganador Máximo, el cual será transmitido los viernes a las 12:30 p.m.

Tú eliges qué ver.

En cada episodio saldrá un Código Qr, escanéalo y podrás votar, o vía WhatsApp al número 55 68 01 11 78, también podrás participar.

Pero ¿quiénes van a competir?

Alvin Y Las Ardillas

Caricaturas Kidsiete Alvin y las ardillas.jpg

Los Tiny Toons

Caricaturas Kidsiete Los Tiny Toons.jpg

Los Animaniacs

Caricaturas Kidsiete Los Animaniacs.jpg

Hotel Transylvania La Serie

Caricaturas Kidsiete Hotel Transylvania.jpg

Los Picapiedra

Caricaturas Kidsiete Los Picapiedra.jpg

Los Supersónicos

Caricaturas Kidsiete Los Supersonicos.jpg

Las Aventuras De Silvestre Y Piolín

Caricaturas Kidsiete Silvestre y Piolin.jpg

Don Gato Y Su Pandilla

Caricaturas Kidsiete Don Gato.jpg

Bono Navideño

Nuestra familia favorita y amarilla, no se puede quedar atrás, durante estás vacaciones decembrinas, tendremos capítulos especiales de Los Simpson con varias celebridades muy a su estilo, como Lady Gaga, Mick Jagger, Paul Mcartney, Metallica y más.

Y el día de Los Reyes Magos tendremos un maratón Simpson, así que no te despegues de nuestra programación y participa con nosotros. ¡Estás en el canal correcto!