¡Estas vacaciones en Kids Siete, vota y elige ver tu caricatura favorita!

Durante 4 semanas, del 13 de diciembre al 07 de enero, vamos a echar la reta junto con tus caricaturas favoritas de Azteca 7. Por semana tendremos 4 mini torneos de estas series animadas, de lunes a jueves de 12:30 p.m a 4:30 p.m.

Los lunes y martes, se van a transmitir cada día 4 caricaturas y saldrán 4 ganadores (dos por día Ganadores A y Ganadores B ). El miércoles será de semifinal, de los 4 ganadores (dos A y dos B) tendremos a uno de cada bloque. Jueves de final, este día el Ganador A , se enfrentará contra el Ganador B para dar paso al Ganador Máximo, el cual será transmitido los viernes a las 12:30 p.m.

Tú eliges qué ver.

En cada episodio saldrá un Código Qr, escanéalo y podrás votar, o vía WhatsApp al número 55 68 01 11 78, también podrás participar.



Pero ¿quiénes van a competir?

Alvin Y Las Ardillas

Los Tiny Toons

Los Animaniacs

Hotel Transylvania La Serie

Los Picapiedra

Los Supersónicos

Las Aventuras De Silvestre Y Piolín

Don Gato Y Su Pandilla

Bono Navideño

Nuestra familia favorita y amarilla, no se puede quedar atrás, durante estás vacaciones decembrinas, tendremos capítulos especiales de Los Simpson con varias celebridades muy a su estilo, como Lady Gaga, Mick Jagger, Paul Mcartney, Metallica y más.

Y el día de Los Reyes Magos tendremos un maratón Simpson, así que no te despegues de nuestra programación y participa con nosotros. ¡Estás en el canal correcto!

