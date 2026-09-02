¡31 minutos regresa a México! Se presenta completamente GRATIS; ¿cuándo y dónde?

31 minutos es un noticiero chileno infantil, un proyecto que se ganó el amor de sus fanáticos mexicanos, quienes crecieron con Tulio, Juan Carlos Bodoque, Policarpio y Patana. Recientemente, anunciaron que van a regresar a México, ofreciendo un concierto completamente gratis.

Se sabe que su presentación se realizara durante la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, específicamente en la Explanada del Mercado Juárez el 18 de octubre a las 18 horas, siendo un gran anuncio para que los pequeños y grandes puedan disfrutar del gran evento musical.

¿Quién más se va a presentar en la Feria del Alfeñique 2026?

Además de contar con la presente de 31 minutos, se contará con varios conciertos gratis, permitiendo que la gente que vaya a la Feria y Festival Cultural del Alfeñique pueda disfrutar de sus artistas favoritos. Esta es la cartelera oficial:



Caifanes el 14 de octubre.

La Adictiva el 15 de octubre.

Yuri el 16 de octubre.

Los Ángeles Azules el 17 de octubre.

Santa Fé Klan el 22 de octubre.

Haragán y Cia el 23 de octubre

Liran'Roll el 25 de octubre.

El trono de México el 29 de octubre.

Alacranes Musical el 29 de octubre

La Sonora Santanera y OFIT el 30 de octubre.

El Malilla el 31 de octubre.

Los Tigres del Norte el 1 de noviembre.

Todas las presentaciones se realizaran a las 21 horas, a excepción del concierto de 31 minutos, además de que Liran'Roll será a las 19 horas.

¿Cuándo fue el concierto gratis en la CDMX?

La presentación gratis que tuvo el noticiero infantil en México fue el 30 de abril del 2026, el cual se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México, contando con la presencia de más de 230 mil personas, conformado por niños y adultos, quienes fueron a entonar las canciones con los emblemáticos títeres durante más de una hora.

Una vez más regresa el famoso noticiero, permitiendo que sus fanáticos puedan ver el show en vivo durante la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026. Recuerda llegar a tiempo, ya que posiblemente se llene rápidamente.