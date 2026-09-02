Hoy en Apple TV: La serie que tardó 10 años en escribirse y que ahora lleva a su director directo a los Emmy’s 2026 y que no te puedes perder

Si estás buscando qué serie ver en la televisión, te tenemos una sugerencia: Pluribus. Esta serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan tardó casi 10 años en terminarla. Por si fuera poco, todo parece indicar que será una de las grandes ganadoras en los Emmy este 2026, ya que cuenta con 18 nominaciones, incluidas Mejor Serie Dramática, Dirección y Guion. Si te interesa, la primera temporada cuenta con nueve episodios y está disponible completa en Apple TV.

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¿De qué trata Pluribus?

Si con lo que te dijimos ya captó tu atención, espera a ver de qué se trata. La historia sigue de cerca a Carol Sturka, una novelista interpretada por Rhea Seehorn, quien descubre que es inmune a un misterioso virus que transforma a la humanidad en una especie de conciencia colectiva feliz y pacífica. Es aquí cuando todo da un giro, pues parece ser que la única capaz de salvar al planeta de la felicidad es la persona más miserable de la tierra.

¿Por qué tardó 10 años en hacerse?

Resulta curioso saber que esta serie se trabajó durante 10 años. Según Gilligan, él comenzó a imaginar la premisa mientras trabajaba en Better Call Saul. La idea evolucionó durante años; incluso reveló que en un inicio tenía un protagonista masculino. Luego de mucho pensarlo, decidió plasmarla en papel.

¿Vale la pena ver Pluribus antes de los Emmy?

Definitivamente. Si eres amante del cine y la televisión, esta es una serie que no te puedes perder. Además, deberás prestar mucha atención, pues esta historia no te revelará de inmediato las respuestas, sino que te lleva poco a poco a descubrir lo que ocurrió con la humanidad. Otra cosa significativa es que nos deja una valiosa pregunta en el aire: ¿ser feliz realmente vale la pena si para conseguirlo tienes que renunciar a una parte de tu individualidad?