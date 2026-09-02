OFICIAL: Revelan NUEVO trailer de serie de Harry Potter; mira a Hogwarts por dentro y a Snape en acción

Tan solo un día después de la celebración Back to Hogwarts a 25 años del estreno de la primera película, este miércoles 2 de septiembre se lanzó un nuevo trailer completo de la serie de Harry Potter. Por primera vez vemos interacciones más extensas entre los personajes, particularmente entre el trío protagonista; también hay más apariciones de Snape.

En este nuevo trailer podemos ver el castillo de Hogwarts por dentro y la icónica ceremonia del Sombrero Seleccionador. Además de Harry, Ron y Hermione, entre los personajes con diálogos están la profesora McGonagall y Severus Snape.

Además del momento en el que Harry Potter se convierte oficialmente en miembro de Gryffindor, hay otras escenas icónicas que todos recordamos de la primera película (y de pasajes del libro), como el enfrentamiento del trío protagonista contra un troll de montaña, el vínculo del niño mago con Hagrid y el juego de ajedrez mágico cerca del clímax de esta historia.

Cabe mencionar que el trailer muestra a Harry, Ron y Hermione como niños incomprendidos, quienes eventualmente se encontrarán y formarán una amistad a largo plazo. Por ejemplo, a Hermione la vemos sin encajar con sus compañeras y a Ron lo vemos lidiar con las bromas de sus hermanos, Fred y George.

Cuándo sale la serie de Harry Potter

Faltan cerca de 4 meses para que se estrene la serie de Harry Potter, programada para estar disponible con sus primeros capítulos el 25 de diciembre de 2026. Estará disponible para disfrutar en HBO.

Se sabe que la primera temporada constará de 8 episodios y se dedicará completamente a adaptar el primer libro de la saga literaria, Harry Potter y la Piedra Filosofal.

La segunda temporada de la serie ya se encuentra en preproducción y está programada para comenzar a grabarse en otoño de este mismo año. Se han reportado algunos cambios en el elenco; entre ellos, Nicholas Hoult ya no encarnará a Gilderoy Lockhart y en su lugar estará Kit Harrington.