Hoy en Disney+, la serie que la rompió en 2004 pero que sigue siendo tan brutal que vale la pena verla en el 2026

Los años pasan y como el buen vino, esta serie envejece de maneras bastante ideales. La gente en general le tiene un aprecio importante. Por ello, se espera que tú puedas disfrutarla en este inicio del mes de septiembre. Corría el 2004 cuando estrenó su último capítulo, pero el disfrute en el presente es prácticamente una obviedad. Así puedes - y debes - disfrutar de Dr. House en Disney+.

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¿De qué trata la serie de Dr. House?

El Doctor Gregorie House (interpretado por Hugh Laurie) es un médico que básicamente es un genio pero que vive una vida bastante solitaria y amarga. Sus actitudes apartan a las personas que medianamente le quieren o se interesan por él. Sin embargo, la raíz de su amargura es un dolor intenso en una de sus piernas, que remedia tomando muchas pastillas al día. Él y su equipo de doctores resuelven problemas casi imposibles y su prestigio como buen doctor es igual de proporcional que el fastidio que genera entre colegas, administrativos y familiares de los pacientes que atiende.

¿Qué curiosidades existen alrededor de la serie de Dr. House?

Hugh Laurie no era el favorito, pues querían a un actor estadounidense, sin embargo la actuación de Laurie convenció a todos de que él era el ideal.

La inspiración de la serie viene de una columna del New York Times, la cual era de la doctora Lisa Sanders narrando enfermedades extrañas. Dicho apartado se llamaba Diagnosis.

la cual era de la doctora Lisa Sanders narrando enfermedades extrañas. Dicho apartado se llamaba Diagnosis. Hugh terminó con los mismos problemas de su personaje, pues tras años de intensas filmaciones, acarreó problemas en rodillas y espalda. Por eso tuvo que iniciar tratamientos para evitar más complicaciones por la interpretación de Dr. House.

Los genios detrás de la historia son los guionistas David Shore {creador de la serie), Peter Blake, Doris Egan y Russel Friend. Ellos tramaron las historias médicas y el característico vacío en el que se encontraba House a pesar de ser un genio.

Cuando Fox encargó esta serie, querían hacer su respectiva competencia contra los grandes equipos policiacos de programas como la Ley y el Orden de NBC o CSI de CBS, sin embargo el creador no encontró una historia en conjunto. Por eso todo se basó en House, aunque no era la idea.

¿Cómo y cuándo ver la serie de Dr. House en Disney+?

Un nuevo mes llega y por eso la excelente oportunidad de disfrutar de un programa tan especial que incluso fue la serie más vista a nivel mundial. Iniciada en 2004 y con su último capítulo emitido en 2012, Dr. House hoy es un clásico que no puedes perderte. Ante eso, basta con tener una suscripción a Disney+, que tiene paquetes desde 160, 260 y hasta 340 pesos mexicanos. Por eso, checa cuál es la opción que te conviene y realiza un maratón del genio, grosero, amado y odiado de Fox.