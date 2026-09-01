OFICIAL; estas fueron las revelaciones para el “Back to Hogwarts” de Harry Potter; nuevas varitas, emblemas medievales y la nueva rana de chocolate

Este primero de septiembre es un día importante ya que se celebra el "Back to Hogwarts" de Harry Potter, en español conocido como “El regreso a Hogwarts”. Este día es conmemorativo ya que la fecha corresponde al día en que Harry y sus amigos inician el viaje a la famosa escuela de magia en punto de las 11:00 am. Por esta razón la empresa encargada de llevarla a cabo la franquicia realiza un evento especial que cuenta con transmisiones digitales, exhibiciones y lanzamientos de productos coleccionables. A continuación te contamos un poco de todo lo nuevo que se ha revelado hasta el momento.

Harry Potter: ¿Cuáles fueron las revelaciones en el "Back to Hogwarts" este 01 de septiembre de 2026?

La emoción por Harry Potter, no solo por el "Back to Hogwarts", sino también por el estreno de la serie, la cual será estrenada en HBO, está en su máximo punto ya que recientemente se revelaron como son las varitas nuevas; mismas que son en color vino y cuentan con una base tallada con detalles en forma de espiral. Por otro lado, también se reveló cómo es la icónica rana de chocolate, la cual es dulce muy popular en el universo de Harry Potter, en esta ocasión la versión que se presentó en el evento realizado en Londres es una caja pentagonal en forma de flor de loto la cual es de color verde con rosa.

Por otro lado, otro de los aspectos que más han llamado la atención han sido las mascotas que estarán presentes en la serie de Harry Potter. Estas se caracterizaron por estar en un escudo medieval y ser una serpiente y un felino en tono verde y rojo respectivamente, hecho que ha causado gran interés en los fans de la saga ya que se espera que esta nueva producción sea fiel a los libros, pero al mismo tiempo tenga tintes originales y muy particulares.

New look at the Hogwarts mascots in HBO’s #HarryPotter series!



The crests were unveiled at the Back to Hogwarts event in London!



(via @cacocardassi) pic.twitter.com/Fp6S0cWJQ9 — Wizarding Press (@Wizarding_Press) September 1, 2026

Harry Potter: ¿Cuándo se estrena la nueva serie de HBO?

Esta nueva adaptación en la que la primera temporada estará basada en Adaptará Harry Potter y la Piedra Filosofal tiene como fecha de estreno el próximo 25 de diciembre de 2026; es decir, en Navidad. A nivel visual está serie estrenará nuevos diseños para los escudos de las casas de Hogwarts y promete una estética particular, misma que se pudo ver el el primer adelanto. Por su parte, contará con un reparto talentoso; Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.