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¿Qué partidos van por TV abierta HOY 30 de junio del Mundial 2026? Lista de partidos de 16avos de final que transmite Azteca 7

¡La fiebre mundialista no para! Este martes se juegan 3 partidos de 16avos de final. Aquí la lista de juegos que podrás seguir en vivo por Azteca 7, HOY 30 de junio.

Partidos gratis del mundial hoy, 30 de junio
¡Sigue la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por Azteca 7! | Crédito: Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡La fiebre mundialista no para! Este martes, 30 de junio, se disputarán tres partidos decisivos en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En Azteca 7 nos gusta consentirte y llevar la pasión del fútbol a dondequiera que estés, por lo que podrás seguir en TV abierta, GRATIS y EN VIVO, algunos de los partidos más importantes de hoy, como el México vs. Ecuador. ¡Sigue leyendo y entérate de todos los detalles!

También te puede interesar: Hora EXACTA de transmisión de México vs. Ecuador, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para ver en Azteca 7

¿Qué partidos van por TV abierta HOY, 30 de junio del Mundial 2026?

¡Todo México se pinta de tricolor! Este martes, 30 de junio, se espera un duelo decisivo para la Selección Mexicana: México vs. Ecuador, mismo que podrás seguir completamente GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por Azteca 7, el Canal del Mundial. Si lo prefieres, también puedes acceder a nuestra transmisión de manera GRATUITA y ONLINE en el sitio web oficial de Azteca 7, así como cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

Lista de juegos de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, HOY 30 de junio

Además del México vs. Ecuador que podrás seguir por Azteca 7, este martes se disputan dos juegos más como parte de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

  • Noruega vs. Costa de Marfil: 11:00 a.m. (hora del centro de México)
  • Francia vs. Suecia: 3:00 p.m. (hora del centro de México)
  • México vs. Ecuador: 7:00 p.m. (hora del centro de México)

¿Qué partidos de 16avos de final transmitirá Azteca 7?

Los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están en Azteca 7, el Canal del Mundial. Estos son los encuentros restantes que podrás seguir GRATIS y EN VIVO por nuestra transmisión, ya sea que sintonices nuestro canal de TV, ingreses a nuestro sitio web o descargues alguna de nuestras apps móviles:

  • México vs. Ecuador: 30 de junio, 6:30 p.m.
  • Estados Unidos vs. Bosnia: 1 de julio, 5:40 p.m.
  • España vs. Austria: 2 de julio, 12:40 p.m.
  • Argentina vs. Cabo Verde: 3 de julio, 3:40 p.m.

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