¿A qué hora empieza el concierto de Harry Styles este viernes 31 de julio? Todos los detalles sobre su primera fecha en el Estadio GNP

Harry Styles está listo para reencontrarse con sus fans mexicanos con la primera de seis fechas en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial Together, Together , por lo que miles de fans nacionales se reunirán en el recinto este viernes 31 de julio, por lo que se espera una intensa movilidad en la zona desde horas antes del espectáculo, si eres de los que acudirá a verlo reitera el horario de inicio del show para que puedas disfrutar todo el concierto.

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De acuerdo con información oficial de la boletera, el concierto del cantante britanico esta programado para iniciar a las 21:00 horas, mientras que la apertura de puertas será durante la tarde, esto con el objetivo de facilitar el ingreso del público, aunque se ha revelado que horas antes iniciará la apertura al público se le recomienda a los asistentes llegar con anticipación.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para ir al concierto de Harry Styles?

Como lo mencionamos anteriormente, el concierto del intérprete de Watermelon Sugar se realizará en el Estadio GNP Seguros el cual se encuentra dentro de Ciudad Deportiva, en la zona Oriente de la capital, específicamente en la alcaldía Iztacalco, por lo que la mejor opción para llegar al recinto es utilizar el transporte público, sin embargo, si prefieres la comodidad de tu auto a continuación te presentamos distintas maneras de llegar al lugar.

Metro: Es la manera más sencilla de llegar solo necesitas ingresar al Metro y llegar hasta la estación Ciudad Deportiva o Puebla de la Línea 9, mejor conocida color café, una vez que llegues sólo necesitas caminar unos cuantos metros y ubicar la puerta que te corresponde.

Metrobús: Otra forma sencilla de llegar sin tener que enfrentarte al tráfico es mediante el Metrobus, solo trasladate a la estación UPIICSA de la Línea 2 al llegar igual solo necesitarás caminar unas cuantas calles.

Automóvil o Taxi de Aplicación: Se recomienda salir con suficiente anticipación, ya que en este tipo de eventos en la zona y alrededores se registra tráfico intenso y algunos cierres, te recomendamos llegar por Churubusco y Viaducto.

¿Cuál es el posible setlist de Harry Styles de sus conciertos en México?

Aunque el artista no ha revelado específicamente qué canciones interpretará en sus presentaciones, fans prevén que presente un setlist similar a la de los shows que ha presentado en otras partes del mundo que han formado parte de Together, Together donde se han escuchado canciones de sus cuatros álbumes que juntan casi dos horas de presentación.

Entre los temas que tienen mayores posibilidades de escucharse durante la noche de este viernes 31 de julio serían:

