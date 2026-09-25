MTV VMAs 2026: Hora EXACTA para ver en vivo los premios desde Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y más en Latinoamérica

Este domingo, 27 de septiembre, el Peacock Theatre de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar la 42a edición de los MTV Video Music Awards, ceremonia que premia a los mejores lanzamientos audiovisuales en el mundo de la música. El evento, que contará con la presencia de celebridades como Madonna, LISA y Sabrina Carpenter, dará inicio en punto de las 4:30 p.m. (hora local del Pacífico) / 5:30 (hora del centro de México). A continuación, te compartimos la hora exacta para ver los VMAs 2026 en vivo desde diversos países de Latinoamérica, para que no te pierdas ni un solo momento de lo que promete ser una noche épica.

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MTV VMAs 2026: Hora EXACTA para ver los premios en Latinoamérica

La 42a edición de los VMAs se llevará a cabo la tarde de este domingo, 27 de septiembre, en Los Ángeles. La gala correrá bajo la conducción del rapero Snoop Dogg; mientras que la lista de artistas confirmados para cantar incluye nombres como Madonna - quien regresa a los escenarios de los Video Music Awards 23 años después de su última presentación - LISA, RAYE, Sienna Spiro, GNER8ION + Yung Lean y Shaboozey & Gunna. A continuación, la hora EXACTA para ver los premios en diversos países de Latinoamérica:



México : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Guatemala : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Honduras : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. El Salvador : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Nicaragua : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Costa Rica : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Perú : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Colombia : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Panamá : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Ecuador : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Chile : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Venezuela : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Bolivia : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. República Dominicana : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Puerto Rico : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Paraguay : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Argentina : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Uruguay: 8:30 p.m.

¿Dónde ver los VMAs 2026 EN VIVO? Así puedes seguir los premios EN VIVO

Como es tradición año con año, la gala de los VMAs se podrá seguir completamente en vivo a través del canal oficial de la televisora. Si no cuentas con acceso a TV de paga, también puedes ver el evento vía streaming, en la plataforma de Paramount+; sólo necesitas una suscripción o solicitar una prueba gratuita para nuevos usuarios por siete días.

¿Quiénes están nominados a los VMAs 2026?

La lista de nominaciones de este año está liderada por la mismísima Reina del Pop. Madonna suma un total de 11 nominaciones a la 42a edición de los VMAs, seguida por otra grande de la industria: Taylor Swift, quien cuenta con nueve menciones. A estas les siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete nominaciones cada una. Aquí te compartimos todos los nominados: Lista COMPLETA de artistas nominados a los VMAs 2026: Madonna, Taylor Switf, Bruno Mars y más compiten por Video del Año.