¿Adiós a Guns N’ Roses? La banda podría parar en 2027 y esto se sabe sobre su futuro

Recientemente, los fans de Guns N’ Roses han comenzado a especular sobre el futuro de la banda, esto a raíz de que se diera a conocer que se tomarían un descanso de los escenarios durante el 2027, para enfocarse en la creación de nueva música. En palabras de Slash, se reveló que la banda tiene mucho material pendiente y necesita de tiempo para reunir las ideas que Axl Rose, Duff McKagan y él han desarrollado.

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¿Qué se sabe sobre la pausa que tomará Guns N’ Roses durante el 2027?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por el guitarrista Slash, Guns N’ Roses detendrá solamente su gira de conciertos durante todo el año 2027, esto con la intención de encerrarse en el estudio y trabajar en un nuevo álbum con material inédito. Slash reveló para Trunk Nation que la banda cuenta con muchas ideas acumuladas, que requieren de un año entero libre de conciertos para poder darles forma y componer de manera formal y concertada.

La banda espera que con este nuevo disco se marque un hito histórico, ya que será el primer álbum con canciones 100 por ciento nuevas. No obstante, la banda aseguró que, antes de comenzar con la pausa activa, se cumplirán los conciertos programados para el último bimestre del año en Asia y Osceanía.

¿Cuándo regresará Guns N’ Roses a dar conciertos en México?

La banda vio a México el pasado 8 de noviembre del 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y el 28 de marzo de 2026 como parte del cartel oficial del festival Tecate Pa'l Norte en Monterrey. Por lo que, si se toma en cuenta que durante el 2027 no darán conciertos, su retorno a los escenarios nacionales podría postergarse hasta el 2028.

¿Cuándo fue lanzado el último álbum de estudio de Guns N’ Roses?

De manera oficial, el último álbum de estudio de Guns N’ Roses, titulado Chinese Democracy, fue lanzado a nivel mundial el 23 de noviembre del 2008. Este proyecto sufrió una década de retraso y una producción millonaria que lo ha llevado a ser considerado como uno de los discos más caros de la historia.