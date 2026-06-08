Álvaro Díaz confirma 6 fechas de sus conciertos en México ¿Cuándo, precios y en dónde serán?

Buenas noticias para los seguidores y fanáticos del cantante Álvaro Díaz, y es que el artista ya confirmó hasta 6 conciertos en los distintos estados de la República Mexicana, aquí te diremos, fechas, precios, cuándo y en dónde dará estos espectáculos que son parte de su OMAKASE TOUR 2026.

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¿En qué ciudades será el OMAKASE TOUR 2026 de Álvaro Díaz?

Sábado 19 de septiembre de 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida Yucatán

Martes 22 de septiembre de 2026 en el Auditorio Metropolitano en Puebla, Puebla

Viernes 25 de septiembre de 2026 en el Auditorio Telmex en Guadalajara Jalisco

Domingo 27 de septiembre de 2026 en la Explanada Caliente en Tijuana, Baja California

Miércoles 30 de septiembre de 2026 en el Auditorio Josefa Ortiz Domínguez en Querétaro, Querétaro

Sábado 3 de octubre de 2026 en el Auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León

¿Cuándo es el concierto del OMAKASE TOUR 2026 de Álvaro Díaz en la CDMX?

Álvaro Díaz cerrará su OMAKASE TOUR en la CDMX el viernes 9 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes.

Precios de los boletos del OMAKASE TOUR 2026 de Álvaro Díaz

Hasta el momento no se han revelado el precio oficial de los boletos para los conciertos que dará Álvaro Díaz en varios estado de la República Mexicana, sin embargo, puedes registrarte y obtener un Código de Venta a Fans en alvarodiaz.com; además de podrán pagar con cualquier tarjeta de banco y con un límite de adquisición de sólo 4 entradas; de igual forma podrás comprarlos en Boletera CDMX, GDL y MTY, Ticketmaster, Boletera MER, QRO y PUE; estos tickets podrán ser pagados a 3 meses sin intereses de si eres cliente Crédito Banamex a partir de la compra de 3 mil pesos.

¿Cuál sería el posible SET LIST de Álvaro Díaz en su OMAKASE TOUR 2026?