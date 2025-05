Billy Joel cancela sus conciertos por un delicado diagnóstico médico

La industria de la música y el entretenimiento ha recibido una fuerte noticia tras darse a conocer la complicada condición de salud por la que atraviesa Billy Joel, quien fuera mundialmente conocido por su tema “Piano Man”. Aquí los detalles.

¿Qué le pasó a Billy Joel?

Recientemente, a través de sus redes sociales oficiales, se anunció que Billy Joel, el hijo prodigio de El Bronx, ha cancelado todos sus shows al presentar fallas importantes en el equilibrio, la visión y audición. En el comunicado se especifica que ha sido diagnosticado con hidrocefalia de presión normal (HPN) y que su condición se ha deteriorado debido a sus shows más recientes.

“Billy Joel ha anunciado que cancelará todos los conciertos programados tras un reciente diagnóstico de hidrocefalia de presión normal (HPN). Esta condición se ha visto agravada por las recientes presentaciones en conciertos, lo que ha llevado a problemas de audición, visión y equilibrio”, comienza el comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Bajo las indicaciones de sus médicos, Billy está recibiendo terapia física específica y le han aconsejado abstenerse de actuar durante este período de recuperación. Billy está agradecido por la excelente atención que está recibiendo y está completamente comprometido a priorizar su salud. Está agradecido por el apoyo de sus fans durante este tiempo y espera con ansias el día en que pueda volver a subirse al escenario”, continúa el comunicado.

Antes de cerrar el lamentable anuncio asegurando que los reembolsos de los conciertos se aplicarán de manera automática, “Piano Man”, como también se le conoce, dejó claro su sentir sobre las repercusiones para sus fans esperando su entendimiento: “Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia y agradezco su comprensión”.

¿Quién es Billy Joel?

William Martin Joel, conocido como Billy Joel, es uno de los íconos del rock y del pop estadounidense. El neoyorquino que naciera un 9 de mayo de 1949, brilló en la escena internacional durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa. Su principal éxito ha sido “Piano Man”, lanzada en 1973 y ha sido merecedor del Grammy en seis ocasiones.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Billy Joel?

Si bien es probable que la canción más escuchada de Billy Joel sea “Piano Man”, seguramente has escuchado temas como “Vienna” en la película 13 Going on 30 y “Uptown Girl”, canción que grabara en su momento la boyband dosmilera, Westlife. Aquí te dejamos una lista de las canciones que inmortalizaron al cantautor estadounidense.