¿PELIGRA concierto de BTS en Chile? Esto es lo que está pasando con el estadio en donde se planea la gira ARIRANG

En las últimas horas ha crecido la tensión sobre la gira de ARIRANG de BTS en Chile, pues los fans han comenzado a señalar diversas inquietudes sobre el estadio que está planeado para albergar el partido, después de que se diera a conocer que la productora DG Medios y el IND decidió no autorizar la utilización del Coliseo Central para la instalación del escenario de 360° y hasta ahora no se ha revelado qué será de las entradas ya adquiridas y del esperado concierto.

Ahora lee: No todo es fútbol: lista de los mejores 10 conciertos para el mes de julio

¿Qué se sabe sobre la problemática de BTS en Chile?

Hasta ahora se ha dado a conocer que la productora DG Medios, el IND decidió no autorizar la utilización del Coliseo Central para la instalación del escenario de 360°, decisión tomada supuestamente tras una “evaluación técnica y operacional exhaustiva”. Pues desde el Instituto y el Parque Estadio Nacional, se argumentó que la decisión corresponde a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que el montaje requerido para el concierto podría representar.

De la misma manera, se ha señalado que en la actualidad el campo no cuenta con la capacidad de recuperación que grandes intervenciones podrían representar, en especial si se requiere de apertura prolongada de la superficie y cargas concentradas sobre el sector central del campo. Además, se advierte que se ha apelado a la necedad de resguardar compromisos previos como el partido de la Selección Chilena o el proyecto de Teletón 2026.

¿Cuál es la postura de la comunidad ARMY en Chile?

Desde su cuenta oficial de Instagram, la comunidad de fans de BTS en Chile acusó que la decisión del IDN fue tomada posterior a la millonaria derrama económica que representó la compra de las entradas al concierto. Tras los comentarios realizados, se han señalado las responsabilidades del IND, del Estado y de la productora DG Medios frente a quienes ya realizaron la inversión, esperando que se agoten todas las alternativas posibles para que BTS llegue a Chile en las fechas acordadas”.

“Instamos a DG Medios, al IND y al Ministerio del Deporte a trabajar de manera coordinada para encontrar una solución viable, ya sea en el Estadio Nacional con las garantías técnicas necesarias, o en un recinto alternativo que permita realizar los conciertos con la calidad que BTS y su fandom merecen”, agregaron.

Para concluir, la comunidad afectada realizó un llamado a que el proceso debido se lleve de manera transparente y que se mantenga informada en todo momento y en la brevedad posible. Es importante agregar que hasta ahora no se ha señalado de manera oficial qué pasará con la presentación de BTS en el país.

