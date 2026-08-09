Camilo anuncia tour mundial; ya hay varias FECHAS para México

El cantante colombiano Camilo ha sorprendido a todos al anunciar fechas para su tour mundial "Para cuando sean mayores", anunciando varios días para México en el 2027, un gran momento para que sus fans puedan verlo en vivo.

¿Cuándo es el siguiente concierto de Camilo?

En el cartel oficial del tour mundial de Camilo, se muestra que tiene 9 fechas disponibles en México en diversos estados. Observando las siguientes opciones del 2027:



Tampico: 11 de febrero.

Hermosillo: 14 de febrero.

CDMX: 20 de febrero.

Puebla: 21 de febrero.

Villahermosa: 25 de febrero.

Cancún: 26 de febrero.

Mérida: 27 de febrero.

Guadalajara: 5 de marzo.

Monterrey: 6 de marzo.

En el portal de Superboletos, se menciona que el cantante ya tenía contemplado presentarse el 28 de agosto en la CDMX, en Guadalajara el 5 de septiembre y en Monterrey el 4 de septiembre del 2026; debido a diversos problemas de logística, se había reprogramado para las fechas mencionadas en el 2027. Si ya habías adquirido los boletos para las primeras presentaciones, no te preocupes, puedes usarlos para los nuevos conciertos que se harán el siguiente año en México.

Dentro de las otras presentaciones que hará en el mundo se destacan múltiples visitas a Puerto Rico, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia en lo que resta del 2026. Aun así, el artista aseguró que tendrá más presentaciones, pero que todavía está en proceso de planeación.

¿Cuál es la canción más escuchada de Camilo?

Camilo cuenta dentro de su carrera musical con más de 50 canciones, pero de todas las opciones que hay, se destaca el tema de "Vida de rico", contando con más de 680 millones de reproducciones.

Otro gran proyecto que tuvo fue la canción de "Desconocidos" junto a Manuel Turizo, Mau y Ricky; actualmente en Spotify ya cuenta con más de 950 millones de reproducciones.

Se espera que el nuevo álbum de 'Para cuando sean mayores' del cantante colombiano salga el 9 de septiembre del 2026, temas musicales que van a aparecer en el tour mundial.