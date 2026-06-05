Cómo llegar al concierto de MONSTA X en la CDMX: rutas, Metro y consejos para MONBEBE

Después de casi 7 años sin presentarse en México, la banda de K-pop MONSTA X vuelve a encontrarse con sus fans mexicanos como parte de su gira mundial THE X: Nexus. El esperado concierto se realizará la noche de este jueves 4 de junio a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional, recinto ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde miles de MONBEBE se reunirán para celebrar el regreso de la agrupación.

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Si eres parte del MONBEBE que ya tiene su boleto y lugar asegurado para la presentación de esta noche pero no sabes cómo llegar al recinto, quédate aquí que te decimos cómo llegar en transporte público, taxi de aplicación, o en carro particular.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

METRO: La forma más sencilla de llegar al Auditorio Nacional es a través del Metro, solo necesitas llegar a la Línea 7 color Naranja y bajarte en la estación Auditorio, cuya salida está prácticamente del lado donde conecta con la puerta principal del recinto.

METROBÚS: Solo llega a la Línea 7 y solicita tu bajada en la estación Auditorio, al igual que el METRO bajarás sobre Avenida Reforma y enfrente está la entrada principal del Auditorio.

TAXI DE APLICACIÓN: Puedes salir por avenidas importantes como Tlalpan, Viaducto o Periférico para tomar incorporación a Paseo de la Reforma.

AUTO PARTICULAR: La ruta más directa es tomar Avenida Insurgentes Sur hacia el norte, incorporarse a Viaducto Miguel Alemán y posteriormente tomar Anillo Periférico en dirección a Reforma, o bien, continuar por Viaducto hasta conectar con Circuito Interior, recuerda que el lugar cuenta con estacionamiento, sin embargo te recomendamos llegar con anticipación, ya que luego suele saturarse el estacionamiento debido a la alta demanda del show.

Consejos de qué puedes llevar al concierto de MONSTA X

Boleto físico o digital

Batería suficiente en el celular

Identificación oficial.

Cargador portátil o power bank.

Pañuelos desechables

Dinero en efectivo

Lightstick oficial de MONSTA X

¿Por qué el concierto de MONSTA X en México es histórico?

El concierto de K-pop de MONSTA X en el Auditorio Nacional representa más que un show en la Ciudad de México, ya que, es el reencuentro con MONBEBE tras varios años de ausencia en el país azteca, además, porque este show forma parte de las celebraciones por el décimo aniversario de la agrupación.

Finalmente, el concierto de este jueves es histórico debido a que es la primera presentación de K-pop de la cuarta generación que se realiza en el Coloso de Reforma, ya que pocos grupos de este género logran presentarse ahí, por lo que esta presentación lleva a la agrupación a consolidarse como leyendas globales.