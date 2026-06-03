Los 5 mayores éxitos de Monsta X que debes de conocer antes de su histórico concierto en CDMX

La cuenta regresiva para el regreso de MONSTA X a la capital de país está por terminar, pues el grupo surcoreano se presentará este jueves 4 de junio en el coloso de Reforma como parte de su gira mundial The X: Nexus, un show que promete reunir nuevamente a miles de MONBEBE después de varios años de espera.

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La llegada de la agrupación que cuenta con más de una década de trayectoria se ha posicionado como una de las más esperadas por los fans de este género. La agrupación que ha destacado por estar construyendo una amplia discografía repleta de éxito que los ha llevado a convertirse en una de las agrupaciones más influyentes del K-pop, por lo que aquí te dejamos algunos títulos que debes saberte sí o sí previo a su concierto.

5 éxitos que MONSTA X que han sido éxitos rotundos dentro de su discografía

1.- Dramarama

Esta canción que debutó en el álbum The Code lanzado en 2017 marcó un antes y después en la carrera de MONSTA X al otorgarles sus primera victoria en un programa musical surcoreano, por lo que la coloca como una de las canciones más representativas del grupo.

2.- Alligator

Alligaro, que pertenece al álbum Take.2 We Are Here (2019) se reafirmó que MONSTA X se estaba colocando dentro de los grupos más populares del K-pop. Asimismo, esta melodía destacó por su energía explosiva, una coreografía compleja y un sonido que mezcló elementos electrónicos e hip-hop, características que se han convertido en un sello del grupo.

3.- Follow

En 2019 Monsta X lanzó “Find You” donde venía incluido el tema Follow, que mostró una faceta más madura y ambiciosa del grupo. Su producción épica y propuesta visual ayudaron a consolidar el prestigio del grupo dentro y fuera de Corea del Sur.

4.- Rush Hour

Rush Hour lanzada en 2021 fue celebrada por los fans por recuperar la energía característica del grupo. Además, logró buenos resultados en ventas y posicionó nuevamente a MONSTA X entre los lanzamientos más comentados del K-pop de aquel año.

5.- Beautiful Liar

En 2023 MONSTA X lanzó su álbum Reason de donde se desprende la canción “Beautiful Liar” el cual representó una nueva evolución artística para la agrupación. Con un sonido intenso y una propuesta visual sofisticada.