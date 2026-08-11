ÚLTIMA HORA: Aitana CANCELA importante concierto; esto es lo que se sabe hasta ahora y así es como podrás pedir el reembolso en México

En las últimas horas y de manera oficial, se señaló que el concierto de Aitana previsto para el próximo 4 de noviembre dentro del Auditorio GNP Seguros de Puebla, fue cancelado oficialmente. De acuerdo con lo señalado por la promotora, la suspensión responde a complicaciones logísticas imprevistas. Tras revelarse la noticia, cientos de fans han comenzado a especular y preguntarse sobre lo ocurrido, por lo que esto es lo que debes saber para solicitar tu reembolso desde México.

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¿Qué se sabe sobre la cancelación de Aitiana dentro del GNP Seguros de Puebla?

De manera oficial, OCESA, la promotora del concierto, confirmó la cancelación de la cantante española Aitana, el cual estaba programado para el próximo 4 de noviembre dentro del Auditorio GNP Seguros de Puebla. De la misma manera, la productora confirmó que la cancelación se debe estrictamente a "complicaciones de logística imprevistas". No obstante, se aclaró explícitamente que el inconveniente es ajeno tanto a la artista como al recinto y a los organizadores locales.

¿Cómo solicitar tus procesos de reembolso?

Posterior a la confirmación de la cancelación oficial del evento, se ha dado a conocer que la boletera oficial del evento, eticket, ha puesto a disposición los mecanismos para recuperar el dinero de las entradas, tanto de manera digital por medio del llenado de una solicitud impresa o accediendo a la sección de “Ayuda” y “Contacto” dentro del portal principal de eticket México.

¿Quién es Aitiana?

Aitana Ocaña Morales, mejor conocida artísticamente como Aitana, es una cantante, compositora y actriz española con gran influencia. Nacida el 27 de junio de 1999 en Barcelona, saltó a la fama internacional tras convertirse en la subcampeona de la novena edición del célebre concurso musical en 2017, y desde entonces ha formado una amplia carrera, que la ha llevado a consolidarse dentro de sectores como la música y la actuación.