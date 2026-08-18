ÚLTIMA HORA: Confirman la muerte del legendario baterista de ZZ Top, Frank Beard

Este martes 18 de agosto el mundo del rock & roll se ha vestido de luto pues se dio a conocer que el baterista de la mítica banda ZZ Top, Frank Beard falleció a la edad de 77 años, dejando un gran legado en la música, donde por décadas definió un sonido como pocos lo han logrado.

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La noticia se dio a conocer de la mano del publicista Bob Merlis, quien confirmó la partida del músico en su rancho de Richmond, Texas, donde Frank se encontraba en sus últimos días pues esta ya se encontraba bajo cuidados especiales,

¿De qué murió Frank Beard, el baterista de ZZ Top?

Aunque los primeros reportes no han especificado las causas de su muerte, se sabe que el músico actualmente no se encontraba junto al resto de la banda quien actualmente está de gira e incluso han agendado fechas para distintas ciudades de México, por lo que no se sabe qué ocurrirá con estas presentaciones y el orden de la banda, siendo que Frank fue un miembro fundador.

La noticia se confirmó a través de redes sociales con un posteo emotivo y claro para los fans:

"Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico ritmo de espalda fue clave para mantener a ZZ en la cima. Billy F Gibbons

Tras el fallecimiento de Frank, ZZ Top ha cancelado sus próximos espectáculos en Salt Lake City y Colorado Springs”.

¿Quién fue Frank Beard?

Por más de cinco décadas, Frank se encargó de llevar el ritmo en la batería de la banda ZZ Top, considerada por muchos como una de las más grandes dentro del Rock y Blues, siendo reconocidos por sus grandes ritmos, letras, trayectoria y presentaciones en vivo, con la que ganó fama internacional y un lugar en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Considerado como un "metrónomo humano" por su gran precisión a la hora de tocar la batería, Beard tuvo un gran paso dentro de la música, pues poco antes de unirse a ZZ Top en el año de 1969 ya había tocado para bandas como The Cellar Dwellers, The Hustlers, The Warlocks y American Blues, por lo que se podría decir que estaba llamado a hacer historia.