OFICIAL: Gorillaz anuncia inesperado concierto en solitario en México: fecha, costos y en qué lugar se van a presentar

En la última hora se confirmó que la legendaria banda Gorillaz llegará a México con un exclusivo concierto en solitario este próximo 9 de diciembre del 2026, esto dentro del Coliseo GNP Seguros en Guadalajara, como parte de su esperada gira The Mountain Tour 2026.

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¿Qué se sabe sobre el concierto en solitario de Gorillaz en México?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, de manera oficial se confirmó el regreso en solitario de la icónica banda Gorillaz a tierra mexicana. El esperado concierto se espera que ocurra el próximo 9 de diciembre del 2026, dentro del GNP Seguros de Guadalajara, anteriormente conocido como "Estadio 3 de Marzo".

Este concierto marca un hito sin precedentes al presentarse este evento como el primer show individual en esta ciudad. Este concierto forma parte de su gira mundial "The Mountain Tour 2026", la cual comenzó con la intención de presentar el nuevo álbum de estudio "The Mountain".

¿Cuándo, dónde y cuánto costará asistir al concierto en solitario de Gorillaz en Guadalajara?

Es importante tomar en cuenta que el concierto en solitario de Gorillaz se vivirá el próximo 9 de agosto del 2026, dentro del Coliseo GNP Seguros en Guadalajara. La venta oficial de los boletos será a través de Ticketmaster, que contará con venta especial de HSB los días 25 y 26 de agosto; es relevante determinar que el costo final aún no ha sido confirmado.

¿Cuándo más se presentará Gorillaz dentro de México?

Es importante señalar que Gorillaz encabezará el festival Corona Capital dentro de la Ciudad de México el próximo 20 de noviembre. Esta presentación se suma a la esperada fecha en solitario de la legendaria banda dentro de México.