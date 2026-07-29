¿Quién es Jorja Smith, la cantante que abrirá cada concierto de Harry Styles en México y cuáles son sus mejores canciones?

Esta semana comienzan los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP de la Ciudad de México, noticia que ha puesto a todo su fandom azteca muy feliz, aunque una de las mejores noticias de esta gira por nuestro país es que contará con una de las artistas más destacadas del Reino Unido: Jorja Smith.

Si bien, el show por sí solo de Harry Styles ha logrado llamar la atención de todo el público, Jorja Smith es “la cereza del pastel”, pues a través de los años se ha consolidado como una gran figura dentro del R&B y Pop, por lo que si no la conoces, te contaremos algunos detalles que debes de saber para que disfrutes su show.

¿Quién es Jorja Smith?

Jorja Alice Smith, es una de las cantautoras británicas más influyentes de la última década, e incluso ha ganado el premio Brit Critics’ Choice Awards de 2017 y consiguió una nominación como Mejor Artista Revelación por parte de los Grammy’s en 2016.

Su ascenso fue meteórico gracias a su sencillo debut “Blue Lights” de 2016, tema que le permitió dejar su huella en la escena del R&B donde incluso colaboró tempranamente con artistas como Kali Uchis, Drake y Wizkid.

Si bien, su primer álbum de larga duración ‘Lost & Found’ salió en 2018, la artista ya había cimentado su identidad rodeada de soul y demás ritmos urbanos que se movían en la esfera mundial.

Este 2026 lanzó su tercer trabajo de estudio titulado ‘What Are The Odds’ con el cuál llegará a nuestro país, donde también ha logrado hacer de una pequeña comunidad.

¿Qué canciones cantará Jorja Smith en CDMX?

Si bien, para las presentaciones que dará en México, podríamos escuchar:

