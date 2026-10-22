“Femme Fatale” significado detrás de la canción de Mon Laferte, que está nominada a ‘Canción del Año’ en los Latin Grammy 2026

Los días avanzan y la nueva celebración de los Latin Grammy también se acerca. Por ello, es un buen día para revisitar lo que Mon Laferte ofreció con su canción (y disco homónimo) titulada “Femme Fatale”. La crítica en general al disco de la chilena fue positiva, entendiendo que como artista ha llegado a su punto máximo tras años de instalarse - como lo requiere todo proceso - en el gusto de todo el público latino y más allá.

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¿Qué significa la letra de “Femme Fatale” de Mon Laferte?

El disco de 14 canciones de la artista chilena le entrega al público el que muchos catalogaron como su mejor proyecto musical. Y la epítome de dicho argumento es “Femme Fatale”, que precisamente expone la esencia de lo que buscaba expresar Mon Laferte en esta oportunidad. Desde un inicio se plantea una búsqueda y autodescubrimiento sobre la personalidad de una mujer catalogada como fatal, según las opiniones de los demás.

La letra abarca aspectos como la autenticidad (difícil de encontrar por uno mismo) y la libertad. Pero al mismo tiempo se observa una dualidad muy humana, entre lo vulnerable y lo fuerte que se puede ser al mismo tiempo y en espacios distintos. En sí, la gente tradujo esta canción (nominada a Mejor Canción del Año) como un intento de encontrarse que al mismo tiempo significa una dolorosa… pero necesaria lucha interna.

¿Cuál es la letra de “Femem Fatale” de Mon Laferte?

"La femme fatale", dice un titular… Con bastante liviandad… Como si me conocieran… Si soy negro en primavera… Welcome, el show debe continuar.

Me visto de tristeza en rojo satín… Con multitud de soledad… Pantomima en la tarima… Complaciente como siempre… Soñando con algo de sobriedad.

CORO: Llevo el caos de promesa con mis labios… Un poema en letal revolución… No tengo nada que perder, que arda el mundo… Yo quería que me amaran, nada más.

Lo vuelvo a hacer, lo quemo todo… Soy experta en el arte de sabotear… Tantos años intentando descifrar quién soy… Tal vez soy esa Femme Fatale

Y para explicarte mi corazón… Soy ataques de ansiedad… En mi voz tengo un reino de tormenta en primavera…Por favor, una gran ovación… For the Femme Fatale".

¿En qué categorías está nominada Mon Laferte en los Latin Grammy 2026?

Mon Laferte está nominada en 6 categorías en los próximos Latin Grammy a ocurrir el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Álbum del Año - FEMME FATALE

Grabación del Año - "Femme Fatale"