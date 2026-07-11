Revelan precios para el concierto de Elton John en el estadio Banorte
Uno de los conciertos más esperados está a punto de llevarse a cabo en la Ciudad de México y los precios ya han sido revelados.
Recientemente se dió a conocer que Elton John, el reconocido artista británico, mismo que cuenta con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, pisará tierras aztecas el próximo viernes 2 y el sábado 3 de octubre de 2026 para ofrecer un concierto en la Ciudad de México por lo que te tenemos buenas noticias ya que los precios finalmente han sido revelados, cada uno varía dependiendo la zona, a continuación te los presentamos.
Elton John: Precio de los boletos del concierto en el Estadio Banorte
En esta ocasión hay 32 secciones distintas para disfrutar dentro del Estadio Banorte (Antes Estadio Azteca) para disfrutar del concierto de Elton John, intérprete de éxitos como "Your Song", "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets", "I'm Still Standing" y "Goodbye Yellow Brick Road", solo por mencionar algunos. Te presentamos la lista con todos los precios revelados para su próximo concierto en la Ciudad de México.
- Diamante $19,520
- Platino $17,690
- Gold $17,080
- Platino Lateral $15,250
- Gold Lateral $14,640
- Silver $12,200
- Silver Lateral $11,590
- Preferente $10,980
- Preferente Lateral $10,370
- Tunnel Club $8,540
- Corner Club $8,357
- Chairman's Club $7,930
- Super Seats $7,747
- Locker Club $7,747
- 100 Lateral $7,320
- 100 Plus $6,893
- Palco Club $6,710
- 100 Norte $5,612
- Terraza Inter Mx Suite $5,612
- P Cap Diferentes $5,490
- Terraza Inter Mx $5,185
- 200 Platea $4,636
- 300 Lateral $4,148
- 300 Cabecera Norte $3,965
- 300 Preferente $3,538
- 400 Lateral $3,477
- Cancha General $3,233
- 400 Norte $2,745
- 500 Lateral $2,379
- 500 Norte $2,013
- 600 Lateral $1,525
- 600 Norte $1,207
Elton John: Fecha de preventa y venta de boletos para el concierto en el Estadio Banorte
Si no te quieres perder dos de las próximas presentaciones más esperadas en Ciudad México tienes que estar atento a las siguientes fechas en las que se llevará a cabo la preventa y venta general de las entradas para los conciertos que forman parte de la gira “ Farewell Tour” de Elton John.
- Preventa: 13 de julio, 12:00 horas, al 14 de julio, 23:59 horas
- Preventa Rocket Club (fans): 15 de julio, 12:00 horas
- Venta general: 16 de julio, 12:00 horas
¿Quién es Elton John?
Reginald Kenneth Dwight, mejor conocido como Elton John es un legendario pianista, cantante y compositor britanico. Ha colocado 85 canciones en el Top 40 , sin dejar de lado que cuenta con seis premios Grammy, dos Oscar, un Tony y un Emmy. Hoy en día es una de las figuras más importantes y reconocidas dentro del género musical Pop-Rock de la segunda mitad del siglo XX. Cuenta con una carrera de más de 50 años y tiene más de 30 álbumes musicales.