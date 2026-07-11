Revelan precios para el concierto de Elton John en el estadio Banorte

Recientemente se dió a conocer que Elton John, el reconocido artista británico, mismo que cuenta con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, pisará tierras aztecas el próximo viernes 2 y el sábado 3 de octubre de 2026 para ofrecer un concierto en la Ciudad de México por lo que te tenemos buenas noticias ya que los precios finalmente han sido revelados, cada uno varía dependiendo la zona, a continuación te los presentamos.

Elton John: Precio de los boletos del concierto en el Estadio Banorte

En esta ocasión hay 32 secciones distintas para disfrutar dentro del Estadio Banorte (Antes Estadio Azteca) para disfrutar del concierto de Elton John, intérprete de éxitos como "Your Song", "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets", "I'm Still Standing" y "Goodbye Yellow Brick Road", solo por mencionar algunos. Te presentamos la lista con todos los precios revelados para su próximo concierto en la Ciudad de México.

Diamante $19,520

Platino $17,690

Gold $17,080

Platino Lateral $15,250

Gold Lateral $14,640

Silver $12,200

Silver Lateral $11,590

Preferente $10,980

Preferente Lateral $10,370

Tunnel Club $8,540

Corner Club $8,357

Chairman's Club $7,930

Super Seats $7,747

Locker Club $7,747

100 Lateral $7,320

100 Plus $6,893

Palco Club $6,710

100 Norte $5,612

Terraza Inter Mx Suite $5,612

P Cap Diferentes $5,490

Terraza Inter Mx $5,185

200 Platea $4,636

300 Lateral $4,148

300 Cabecera Norte $3,965

300 Preferente $3,538

400 Lateral $3,477

Cancha General $3,233

400 Norte $2,745

500 Lateral $2,379

500 Norte $2,013

600 Lateral $1,525

600 Norte $1,207

Elton John: Fecha de preventa y venta de boletos para el concierto en el Estadio Banorte

Si no te quieres perder dos de las próximas presentaciones más esperadas en Ciudad México tienes que estar atento a las siguientes fechas en las que se llevará a cabo la preventa y venta general de las entradas para los conciertos que forman parte de la gira “ Farewell Tour” de Elton John.



Preventa: 13 de julio , 12:00 horas, al 14 de julio , 23:59 horas

, 12:00 horas, al , 23:59 horas Preventa Rocket Club (fans): 15 de julio , 12:00 horas

, 12:00 horas Venta general: 16 de julio, 12:00 horas

¿Quién es Elton John?

Reginald Kenneth Dwight, mejor conocido como Elton John es un legendario pianista, cantante y compositor britanico. Ha colocado 85 canciones en el Top 40 , sin dejar de lado que cuenta con seis premios Grammy, dos Oscar, un Tony y un Emmy. Hoy en día es una de las figuras más importantes y reconocidas dentro del género musical Pop-Rock de la segunda mitad del siglo XX. Cuenta con una carrera de más de 50 años y tiene más de 30 álbumes musicales.