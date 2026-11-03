Luto y tragedia en el atletismo: Muere corredora de 24 años a solo unos kilómetros de la meta durante el Maratón de Nueva York

Recientemente, el Maratón de Nueva York y el mundo del running fueron fuertemente impactados tras darse a conocer la lamentable muerte de Rachel Apa, corredora de 24 años, quien perdió la vida tras colapsar a unos kilómetros de la meta. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, esta sería la primera competencia en la que participaba para recaudar fondos en memoria de su abuelo, quien perdió la vida por el Parkinson. Su pareja atribuyó el fallecimiento a una rabdomiólisis, una condición que provoca la descomposición del tejido muscular.

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¿Qué le pasó a Rachel Apa, corredora que perdió la vida a pocos kilómetros de la meta del Maratón de Nueva York?

Rachel Apa, corredora de 24 años, murió tras colapsar dentro de Central Park a aproximadamente 3,2 kilómetros de la meta durante el Maratón de Nueva York. La joven se encontraba participando en su primer maratón como parte del equipo Parkinson’s Champions para recaudar fondos en honor a su abuelo, fallecido en 2022.

Durante la carrera, la joven se desvaneció y se ha comentado que fue rápidamente auxiliada por un transeúnte que le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) inicialmente, en lo que arribaba el personal médico, quien continuó la reanimación y utilizó un desfibrilador externo automático (DEA). Tras lo ocurrido, la joven fue llevada de emergencia al Mount Sinai Medical Center, donde continuaron los esfuerzos de reanimación, pero se confirmó su fallecimiento a las 21:40 horas.

¿Cuál fue la causa de muerte de Rachel Apa, corredora de 24 años?

De acuerdo a lo declarado por sus allegados y reportes, se confirmó que la joven perdió la vida debido a una rabdomiólisis, la cual es una condición en la que el tejido muscular se descompone por el esfuerzo físico extremo y libera su contenido en el torrente sanguíneo.

¿Qué fue lo que dijo la organización del Maratón de Nueva York tras la muerte de Rachel Apa?

Tras lo ocurrido, la organización New York Road Runners (NYRR), encargada de gestionar el Maratón de Nueva York, emitió un comunicado oficial en el que expresaba sus condolencias y detallaba la intervención médica con la que se buscó ayudar a la atleta.