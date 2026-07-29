Estrenan nuevo adelanto del video musical de Selena Gomez; se viene nueva colaboración

Selena Gomez ha sorprendido a sus fanáticos, en especial al anunciar el nuevo adelanto de un video musical, proyecto en el que tendrá una nueva colaboración inesperada, un proyecto que muchos usuarios esperaban ansiosos, ya que la última vez que sacó canción fue en el 2025 con el tema "I said I love you first".

Noticias Bajío del 29 de julio 2026

Hasta el momento se han dado a conocer algunos detalles; para que no te pierdas de la información, te explicaremos todo lo que se sabe del reciente lanzamiento.

¿Cómo se llama la nueva canción de Selena Gomez?

Tras varios meses de espera, se ha dado a conocer un nuevo adelanto del video musical de "Te olvido (La La)", un tema reciente que sacó la famosa actriz y cantante. Apenas se puede lograr ver una escena y se escucha un poco del ritmo que tendrá, que básicamente se destaca por ser del género urbano.

En la imagen que se observa del video musical, vemos a alguien portar una máscara similar al rostro de Benny Blanco, subido a una bicicleta que es manejada por la cantante. Es todo lo que se puede ver sobre el nuevo tema.

Por otro lado, se sabe de la nueva colaboración que tendrá junto a Becky G, con quien interpretará la canción. Aunque no se cuenta con mucha información sobre el tema, se sabe que se estrenará oficialmente el 31 de julio, permitiendo que todos disfruten del estreno de Selena Gomez.

¿Cuál fue el primer éxito de Selena Gomez?

Aunque gran parte de la trayectoria de Selena Gomez se basa en la actuación, hubo un momento de su vida en el que inició en el mundo de la música, permitiendo abrir su camino profesional completamente. El primer éxito que obtuvo la artista sin duda fue "Come & Get It", que se estrenó en el 2013, impulsando su carrera como solista.

Ante el nuevo adelanto de su video musical, se tiene muchas expectativas, siendo un nuevo paso que da la artista; ahora hay que esperar a ver la reacción del público ante el estreno, en especial por su nueva colaboración con Becky G.