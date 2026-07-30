OFICIAL: Harry Styles tendrá su Pop-Up Store en CDMX; precios horarios y ubicación para comprar merch oficial de su concierto
¿Listos para el ‘Together Together Tour’? Esto es TODO lo que debes de saber sobre la Pop-Up Store de Harry Styles.
stamos en una de las temporadas más esperadas del año, pues en estos días Harry Styles estará ofreciendo una serie de conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, siendo uno de los artistas más queridos del país.
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Harry llegará con su tour ‘Together Together’ presentando su último disco: ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ y como parte de la fiebre por el artista británico, se ha confirmado una Pop-Up Store, donde podrás conseguir TODA su mercancía oficial.
¿En dónde está la Pop-Up de Harry Styles y qué días puedo ir?
Si quieres visitar este espacio único dedicado a Harry Styles, tenemos buenas noticias para ti, pues la Pop-Up de ‘Together Together' se encontrará en un lugar “céntrico de la CDMX”, pues podrás visitarla en Lucerna #32 de la Colonia Juárez.
Es importante que sepas que la Pop-Up Store estará abierta desde el viernes 31 de julio hasta el lunes 10 de agosto, por lo que te recomendamos hacer un espacio en tu agenda y darte una vuelta para no perderte de esta gran experiencia.
Horarios de la Pop-Up de Harry Styles en Ciudad de México:
Si tienes pensado darte una vuelta a esta tienda temporal, te compartimos que tendrá diferentes accesos y horarios, pues el American Express Early Access será de 11 am a 12 pm y la tienda abrirá oficialmente al público en un horario de 12 pm a 7 pm durante estos 10 días a excepción del día 3 de agosto, pues este día permanecerá cerrada.
¿Qué precios tiene el merch oficial de Harry Styles?
Dentro de la Pop-Up Store podrás encontrar todo tipo de mercancía de esta gira, donde habrán:
- Hoodies - $1,600
- Playeras - $1,100
- Jerseys - $1,400
- Camisetas - $800
- Gorras - $700
- Llaveros - $400
- Posters - $500
- Discos edición limitada - $600
- Calcetas - $300
- Tote bag's - $500
- Viniles - $,1000
Merch oficial y precios de la Pop Up Store en México! 🛍#TogetherTogetherMexicoCity pic.twitter.com/uGldFcKux6— Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) July 30, 2026
Es importante mencionar que algunos de los productos únicamente estarán disponibles para clientes de cierto banco, por ello es importante que revises la disponibilidad.