Objetos PROHIBIDOS y permitidos para el concierto de Harry Styles, en el Estadio GNP

Si planeas asistir a alguno de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP y vivir una experiencia inigualable, debes tomar en cuenta que existen diversas advertencias y recomendaciones de seguridad que debes seguir para evitar problemas. Por ello ahora te contamos todo lo que debes evitar llevar.

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¿Qué objetos NO puedes llevar al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP ?

Para la gira de conciertos de Harry Styles dentro del Estadio GNP, existe toda una serie de normativas que prohíben a los asistentes ingresar objetos a los conciertos. Aquí te contamos qué objetos debes evitar si quieres vivir de la mejor manera toda la experiencia del concierto.

Bolsas, bolsos y mochilas grandes

Toma en cuenta que solo pueden ingresar bolsas o mochilas de un solo compartimento que no superen los 30 x 30cm.

Alimentos y bebidas

El recinto Estadio GNP no permite el ingreso de ningún tipo de bebidas o alimentos ajenos al establecimiento.

Envaces rigidos

Recuerda que queda prohibido el ingreso de termos metálicos, botellas de vidrio, latas o sistemas tipo Camelback.

Paraguas o sombrillas

Toma en cuenta que el ingreso de paraguas o sombrillas está estrictamente prohibido, por lo que la recomendación es llevar impermeable.

Equipo profesional de fotografía o video

Considera que está prohibido ingresar con cámaras de lentes intercambiables, trípodes, GoPros, drones, estabilizadores o bastones para selfie.

Dispositivos electrónicos voluminosos

Queda prohibida la entrada con laptops, iPads o tabletas.

Cigarros o vaporizadores

El recinto cuenta con una fuerte política que prohíbe el ingreso de encendedores, cigarros electrónicos y vapes.

Accesorios peligrosos

Es importante recordar que el recinto no permite el ingreso con hebillas grandes, estoperoles o picos, así como cadenas largas.

Objetos permitidos para ingresar a los conciertos de Harry Styles en México

A pesar de las múltiples restricciones para ingresar a los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sí es posible ingresar con diversos artículos, entre los que se destacan las botellas reutilizables de plástico o aluminio en un máximo de 500 ml y totalmente vacías. Además, puedes ingresar con:



Bolsas de mano cangureras o bolsos pequeños en un máximo de 30x30 cm.

Dispositivos electrónicos como celulares o baterías portátiles externas.

Cámaras fotográficas instantáneas, no profesionales o desechables.

Accesorios personales como lentes, gorras y sombreros pequeños

También puedes ingresar con maquillajes en polvo, labiales en barra y productos de feminidad, así como gel antibacteriano o bloqueador en un máximo de 100 ml.



Ahora ya lo sabes; si planeas asistir este 31 de julio o 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026 a uno de los esperados conciertos de Harry Styles en México, esto es lo que debes tomar en cuenta si quieres agilizar tu ingreso y vivir la experiencia de la mejor manera posible.