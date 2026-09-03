¿Colaboración a la vista? Fuerza Regida disfruta del concierto de BTS y ARMY enloquece

En las últimas horas las especulaciones sobre una posible colaboración entre Fuerza Regida y BTS han comenzado a tomar fuerza luego de que JOP y Moisés López, integrantes de la agrupación mexicana aparecieran entre el público del segundo concierto de BTS en Los Ángeles, Estados Unidos, este miércoles 2 de septiembre en el SoFi Stadium.

Uno de los momentos más comentados es que los músicos mexicanos no llegaron de manera discreta, puesto que en redes sociales compartieron cómo vivieron este espectáculo con baile y hasta con su Army Bomb, el icónico lightstick de BTS. Además, ambos etiquetaron a la cuenta oficial del grupo surcoreano, dejando claro que disfrutaron del esperado regreso de BTS a los escenarios.

Como lo mencionamos anteriormente la presencia de JOP y Moisés López rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambas agrupaciones, pues no es la primera vez que Fuerza Regida y BTS tienen un acercamiento que hace imaginar a los fans una inesperada mezcla entre música mexicana y K-pop.

¿Podría existir una colaboración entre BTS y Fuerza Regida?

Aunque la conversación entre ARMY mexicano ha crecido sobre una supuesta colaboración, hasta el momento no hay nada confirmado y ni la asistencia de los integrantes de Fuerza Regida representa que exista un proyecto musical en el que anden trabajando.

Sin embargo, la posibilidad de fusionar estas dos agrupaciones no suena descabellada debido a la relación que ha construido BTS con México, ya que cabe recordar que durante su paso en el país azteca durante el mes de mayo 2026 la banda surcoreada expresó su amor por la cultura y la gente, además que se tomó el tiempo para estar de cerca con actividades que representan al país.

Asimismo, cabe destacar que la música de Fuerza Regida también ha conquistado a la banda de K-pop pues durante su gira por América J- Hope fue uno de los integrantes que utilizó un audio de la banda mexicana para realizar un TikTok y mostrar cómo se veía con sombrero, imágenes que rápidamente explotaron el la red.

¿Cómo fue la vez que J-Hope puso a Fuerza Regida en el radar de ARMY?

La historia entre ambos proyectos musicales comenzó a llamar la atención meses atrás, cuando J-Hope utilizó una canción de Fuerza Regida en uno de sus TikToks durante su visita a México.

El integrante de BTS apareció utilizando “Tu Sancho”, uno de los temas de Fuerza Regida, mientras lucía un sombrero vaquero y lentes rojos. El video fue publicado antes de los conciertos de BTS en la Ciudad de México y provocó una enorme reacción entre los fans mexicanos, quienes celebraron que el idol se sumara, aunque fuera por unos segundos, al universo de los corridos tumbados.

Pero el intercambio no quedó únicamente en J-Hope. Posteriormente, JOP compartió contenido relacionado con “SWIM” de BTS, situación que hizo crecer todavía más los comentarios sobre una posible conexión musical entre ambos proyectos.