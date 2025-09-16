Justin Bieber anuncia su esperado regreso a los escenarios para el 2026

Ya han pasado muchos meses desde que Justin Bieber, el compositor y cantante canadiense, se para en un escenario, provocando que varias de sus seguidoras se queden con las ganas de poder verlo en vivo interpretando sus mejores éxitos musicales.

Justin Bieber reacciona a los rumores sobre su salud Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] En medio de rumores y especulaciones sobre su salud, Justin Bieber ha vivido un año “muy transformador” y ahora está centrado en su futuro y carrera.

Pero ahora todo ha cambiado, puesto que se anunció su esperado regreso a los escenarios para el 2026, permitiendo que los usuarios y fans nuevamente puedan escucharlo cantar. Es así que te compartiremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Cuándo regresará a los escenarios Justin Bieber?

Aunque la desaparición de Justin Bieber a los escenarios tiene poco tiempo, muchas de sus seguidoras esperan poder verlo nuevamente. Después de una larga espera, se anunció su regreso a los escenarios, donde se menciona que se presentará en el Coachella 2026.

Un evento musical donde participan todo tipo de cantantes internacionales, destacándose otros nombres como Karol G, Sabrina Carpenter, BigBang, Nine Inch Noize, Disclosure, Addison Rae, Mayor Lazer y más. El cantante canadiense se presentará el 11 y 18 de abril.

Oficialmente, la venta de boletos comenzará desde el 19 de septiembre, pero los asistentes que hayan acudido al evento en el 2024/2025, tendrán un acceso anticipado para el 18 de septiembre, permitiendo que los usuarios puedan acudir al esperado festival de música en Estados Unidos.

¿Cuándo fue la última gira de Justin Bieber?

Aunque Justin Bieber, en el 2025, se ha presentado como invitado especial en los conciertos de otros cantantes, ya han pasado algunos años desde que el cantante canadiense realizó alguna gira mundial, por lo que su carrera como cantante solista se ha detenido.

Se estima que la última vez que realizó un evento de gran magnitud fue en el 2022, cuando se encontraba realizando el Justin World Tour, logrando hacer varias presentaciones a nivel internacional. Hasta el momento, se desconoce la razón por la que el artista ya ha dejado de lado sus presentaciones.

Ahora, con el anuncio de su regreso a los escenarios en el 2026, muchas de sus fans están ansiosas por poder verlo nuevamente, teniendo el privilegio de poder escuchar su voz en vivo y a todo volumen, cantando varias de sus canciones más populares que lo hicieron famoso.