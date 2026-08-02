“La Mudanza” qué significa realmente la canción y el video de Bad Bunny

"La Mudanza" es una canción interpretada por Bad Bunny que salió en su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOTos", aunque la melodía es una de las más populares por el cantante debido a su ritmo tropical, algunos ignoran el fuerte significado que esconde en sus estrofas.

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Para que tengas toda la información, te detallaremos qué representan sus letras y el video musical que tiene; detalles que seguramente dejaste pasar.

¿Qué significa "La Mudanza" de Bad Bunny?

Al inicio de "La Mudanza" podemos escuchar la historia de Benito, en la que habla sobre sus orígenes y todo el trabajo que hizo su familia, detallando que desde corta edad él ya se encontraba trabajando. Quien al poco tiempo se casa con Lysi, claramente es el relato de los padres de Bad Bunny.

Cuando termina el contexto, sale la frase "Un aplauso para mamí y papí, porque en verdá rompieron", siendo una forma de resaltar el gran esfuerzo que hicieron sus padres para sacar adelante a sus hijos.

Posteriormente, en la canción, muestra su orgullo hacia Puerto Rico, territorio que lo vio crecer, además de hacer una fuerte reflexión sobre la luchas que el pueblo puertorriqueño ha hecho al buscar su libertad, protegiendo su cultura y biodiversidad ante diversas dificultades políticas, exponiendo la gentrificación que ha experimentado la zona.

Aunque tiene el video oficial en el que vemos más a detalle toda la historia de sus padres con fotografías y la lucha social que se ha hecho en la isla, en el video "visualizer", podemos ver un texto con el título de "La generación de la crisis", creado por el historiador Jorell Meléndez-Badillo, en el que se habla de cómo el gobierno del país constantemente ha sobrevivido del dinero extranjero, convirtiéndolo no solo en un pasaje tropical, sino también en un "paraíso fiscal", situación que genera el descuido de su población por parte de las autoridades ante la falta de servicios.

¿Qué tipo de música es la canción "La Mudanza"?

Durante muchos años Bad Bunny sorprendió a todos con sus canciones, donde la mayoría de ellas usaban el reggaeton o el trap, pero fue en el álbum de "DeBÍ TiRAR MáS FOTos", donde impactó a todos al aplicar ritmos más tropicales como la salsa, deambow y caribeña.

Pero en la canción de "La Mudanza", se destaca por hacer uso exclusivo de la salsa dura y clásica puertorriqueña, ritmo tradicional en los setentas y noventas. Con su ritmo y lírica nos demuestra el gran orgullo que siente por su cultura e historia, demostrando que sus canciones pueden ser una gran forma de lucha social, y no solo para el entretenimiento.