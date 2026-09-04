Lanzamiento de tenis edición especial de “José José": ¿cuándo saldrán los tenis del “Príncipe de la Canción”?

¡El Príncipe de la Canción tendrá sus propios tenis! La reconocida marca de Panam anunció que mañana 4 de septiembre del 2026, llegará a sus sucursales los zapatos edición especial de José José.

Dentro del anuncio, se explica que los ejemplares estarán disponibles en tiendas físicas u online, además de que en Parque Tezontle se contara con la presencia de la actriz Anel. Además, los primeros en llevarse los famosos tenis, tendrán un Póster Especial y una Tote Bag.

¿Cuánto van a costar los tenis de José José?

La noticia sobre la edición especial del Príncipe de la Canción se dio a conocer en redes durante el Día Internacional de José José, causando mucho furor en las redes.

En las primeras fotos podemos ver que es un modelo clásico 084, portando patrones de color negro y rojo, el cual se inspira en el álbum de "Secretos", siendo uno de los proyectos musicales más recordados del cantante mexicano. Además de contar con un llavero en forma de disco de vinil y al tener la firma del cantante.

Hasta el momento, se desconoce cuál va a ser el costo de la edición especial. Considerando el costo de otras ediciones limitadas que ha hecho la marca, se espera que este tenis tenga un costo aproximado de mil 290 pesos hasta los mil 379 pesos mexicanos.

¿Por qué José José es El Príncipe de la Canción?

José José fue conocido durante años como "El Príncipe de la Canción", título que lo obtuvo al lanzar el tema de "El Príncipe" en 1976, marcando toda una historia y logrando consolidarse en el público mexicano.

Aunque dicha canción no es la más famosa de su carrera, el público la usó de inspiración para darle el nombre, causando que fuera usado en repetidas ocasiones.

Después de casi 7 años desde su fallecimiento, al día de hoy sigue siendo recordado, en especial al ser un cantante que durante muchos años deleitó a todos con su gran voz. Lamentablemente, debido a varios problemas de salud el artista perdió la voz de forma permanente.