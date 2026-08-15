¿BTS lo logró? Podrían hacer un cambio importante tras POLÉMICA en los Grammy

Hace unas semanas que una nueva polémica hizo que el grupo de KPop más popular de todos los tiempos, BTS estuviera en medio de una gran conversación luego de que estos decidieron no postular sus canciones dentro de la próxima edición de los Grammy, siendo una movida que nadie vio venir.

De acuerdo con los Bangtan Boys, estos habrían decidido no postular ninguna de las canciones de su comeback debido a que la Academia de Grabación quería englobarlos en la categoría de “Mejor Interpretación de Música Pop Asiática”, lo cuál habría sido considerado por el grupo como una segregación y clasificación de artistas por su región o idioma, limitando la igualdad de condiciones, por lo que los Grammy han tenido diversas posturas y una más reciente, señala que podrían ceder ante BTS.

¿Los Grammys debaten sobre ceder ante BTS y su visión?

En las últimas horas se ha dado a conocer que la Academia de Grabación estaría dialogando con miembros de la comunidad pop asiática sobre las nuevas categorías donde se incluía “Mejor Interpretación de Música Pop Asiática”.

De acuerdo con el director ejecutivo de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., algunos líderes de la organización de los Grammy han tenido un diálogo regular con miembros de la comunidad musical que representan el K-pop, el J-pop, el C-pop, la música india y más, incluidos músicos, sellos discográficos hasta representantes y compañías como HYBE, por lo que esta decisión podría revertirse.

¿Cuántos Grammys ha ganado BTS?

Hablar de BTS es hacer referencia a una de las agrupaciones más importantes de toda la historia, pues su boom tanto en lo musical como en el impacto que han tenido en las masas es difícilmente cuantificable, aunque para sorpresa de propios y extraños, con más de 13 años de trayectoria, la agrupación nunca ha ganado un Grammy.

Aún cuando el grupo surcoreano prácticamente ha conquistado al mundo con su música, este solo ha recibido solo 5 nominaciones y si bien, no ganar un Grammy no es sinónimo de lo buena que es su música, es un detalle que no pasa desapercibido dentro del ARMY que en todo momento los ha respaldado.