Murió Plas Johnson: 5 mejores canciones para descubrir su legado, además del icónico tema de la Pantera Rosa

Recientemente, la industria de la música se vio fuertemente afectada tras darse a conocer la muerte de Plas Johnson, reconocido saxofonista y ganador del Grammy, quien a lo largo de su amplia trayectoria dejó un legado marcado por el jazz y la música popular, siendo uno de sus mayores éxitos y quizá el más reconocible, el inolvidable solo de “La Pantera Rosa”. Por ello, ahora, en el marco de su partida, te contamos sobre 5 canciones que te ayudarán a conocer su legado.

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5 canciones imperdibles para conocer y despedir a Plas Johnson, jazzista imperdible que dio vida al solo de “La Pantera Rosa”

A pesar de que millones de personas identifican a Plas Johnson por el inolvidable solo de La Pantera Rosa, su legado va mucho más allá; por ello ahora te contamos sobre 5 canciones que muestran el talento y la versatilidad de uno de los músicos y jazzistas más influyentes de su generación.

The Pink Panther Theme

Este solo de saxofón tenor, fue compuesto por Henry Mancini y se ha consolidado como historia viva de la música y el cine. Este solo de saxofón se consolidó dentro de la mítica caricatura de “La Pantera Rosa”.

Dungaree Hop

En su temporada temprana, este clásico de R&B y rock & roll se desempeñó como esencia pura de su estilo temprano.

One Mint Julep

Dentro de este tema, Plas Johnson destaca su habilidad para géneros como el groove y el blues, transformando esta pieza en un imperdible del jazz y R&B.

Hot Spot

Esta pieza instrumental enérgica destaca por mostrar toda la destreza técnica del jazzista, además de su sorprendente manera de improvisar.

Please Send Me Someone to Love

Este tema se presenta como una interpretación más suave y profunda, con la cual el jazzista se consolida dentro de un género más enfocado al soulful y la melancolía.

No cabe duda de que, tras la aparición de Plas Johnson, el universo de la música ha sufrido. No obstante, es gracias a su legado que cientos de personas y nuevas generaciones pueden disfrutar de uno de los géneros imperdibles dentro de la apreciación musical.