Milo J, The Growlers, Rawayana, Little Jesus y más: Estos son los MEJORES conciertos del fin de semana en CDMX del 5, 6 y 7 de junio
Conoce la guía con los mejores conciertos que se estarán llevando a cabo en la Ciudad de México este fin de semana.
Este fin de semana habrá conciertos bastante interesantes en la Ciudad de México, pues en vísperas mundialistas hay algunas presentaciones en vivo que poco a poco van avivando el furor que se vivirá en la capital, por lo que te compartiremos una lista con los mejores.
A días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA ™, el ambiente de fiesta dentro de la CDMX se hace sentir y te compartiremos algunos de los actos en vivo a los que deberías prestar atención, pues desde el rock hasta el rap, la capital cultural en la que vivimos tendrá grandes presentaciones.
Lista de los mejores concierto en CDMX este fin de semana
- Iniciamos el fin de semana con una presentación nostálgica, pues la banda Metronomy estará dando su segundo concierto en el Teatro Metropólitan este viernes 05 de junio con los éxitos del indie que han marcado a una generación.
- Una de las bandas más queridas de la CDMX: Little Jesus estarán presentándose en el Lunario del Auditorio Nacional junto a Los Románticos de Zacatecas el día viernes y el domingo con Clubz como parte del 10mo aniversario de su disco Río Salvaje.
- Uno de los proyectos que está dando mucho de qué hablar, I Hate Models llegará con su ritmo característico en el Pepsi Center en una noche donde no bailar no es opción, pues promete ser una presentación única.
- Tras más de una década de ausencia y una pausa, The Growlers estará llegando al teatro Metropólitan este sábado, donde Brooks Nielsen con nueva alineación hará sonar ese beach goth que marcó un antes y después en el rock la década pasada.
- Una promesa argentina que ya comienza a ser realidad, Milo J se estará presentando por primera vez en el Palacio de los Deportes este sábado, donde podremos escuchar los éxitos que poco a poco comienzan a ser himnos.
- La icónica agrupación Matisse, estará presentándose en el Auditorio Nacional donde podremos escuchar los éxitos que por varios años han sonado por todo México como parte de la unión de estos increíbles músicos.
- La banda venezolana que ha partido con todo, Rawayana llegará al Palacio de los Deportes este domingo en lo que se espera que sea un concierto único y que sorprenda a todos sus fans con la frescura y flow que solo ellos saben dar en vivo.