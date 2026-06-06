Milo J, The Growlers, Rawayana, Little Jesus y más: Estos son los MEJORES conciertos del fin de semana en CDMX del 5, 6 y 7 de junio

Este fin de semana habrá conciertos bastante interesantes en la Ciudad de México, pues en vísperas mundialistas hay algunas presentaciones en vivo que poco a poco van avivando el furor que se vivirá en la capital, por lo que te compartiremos una lista con los mejores.

A días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA ™, el ambiente de fiesta dentro de la CDMX se hace sentir y te compartiremos algunos de los actos en vivo a los que deberías prestar atención, pues desde el rock hasta el rap, la capital cultural en la que vivimos tendrá grandes presentaciones.

Lista de los mejores concierto en CDMX este fin de semana