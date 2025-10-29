Conciertos GRATIS, festivales de música, y más eventos IMPERDIBLES en CDMX en noviembre 2025: Guía de conciertos
Guns’ N Roses, Los Fabulosos Cadillacs, Billy Idol, Natanael Cano, Limp Bizkit, Corona Capital, Cocoa Cola Flow Fest y más: Estos son los mejores conciertos en CDMX en el mes de noviembre
Rumbo al cierre de año, noviembre en la CDMX se prepara para recibir una gran cantidad de artistas y bandas internacionales, dentro de conciertos gratis, masivos, shows íntimos y algunos de los festivales de música más esperados, no te pierdas nuestra cartelera.
Ya sea que te guste el rock, el reguetón, banda, corridos o cualquier género musical, la Ciudad de México estará llena de eventos que no te puedes perder por nada del mundo, donde la música, el baile y la emoción se harán más que presentes.
¿Cuáles serán los conciertos en CDMX este mes de noviembre?
- Odisseo - Esta banda estará ofreciendo una noche de sus mejores éxitos el sábado 01 de noviembre en el Auditorio Nacional.
- Nesqk - Uno de los artistas mexicanos más destacados de los últimos años ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes los próximos 1 y 2 de noviembre.
- El Festival Hipnosis- Este festival llegará con una nueva edición al Estadio Fray Nano los días 1 y 2 de noviembre, donde podremos ver a bandas como The Horrors, Molchat Doma, Dinosaur Jr o Austin TV.
- Los Viejos - El dúo de grind hará que muevas el esqueleto a más no poder el domingo 2 de noviembre en el Multiforo Alicia.
- Festival Internacional Las Cuatro Casas - El 2 de noviembre, el Parque Naucalli se lucirá con este festival que tendrá gratis a bandas como Los Caligaris, Gondwana, Estrambóticos y Liran’ Roll.
- Dinosaur Jr - Tras su presentación en el Hipnosis, esta banda icónica de los 90’s tendrá un concierto en solitario el lunes 3 en el Foro Indie Rocks!
- Rauw Alejandro - El cantante puertorriqueño ofrecerá una tanda de shows en el Palacio de los Deportes los próximos 4, 5, 6, 8 y 9, en lo que será una hecho sin precedentes.
- Emmanuel y Mijares - Este icónico dúo conformado por voces históricas ofrecerán una noche única en el Auditorio Nacional el martes 4 de noviembre.
- Yuri - Una de las cantantes más reconocidas de todo México, dará un concierto inolvidable en el Auditorio Nacional el miércoles 5 de noviembre.
- Adanowsky - Alejandro jodorowsky, también conocido como Adanowsky ofrecerá un concierto imperdible festejando 10 años de su personaje “Amador” el 6 de noviembre en el Teatro Metropólitan.
- BABY METAL - Una de las bandas de metal más destacadas de la actualidad llegará desde Japón hasta la Arena CDMX este viernes 7 en un show llenó de guitarrazos.
- Los Auténticos Decadentes - Esta legendaria banda argentina hará vibrar el Estadio Harp Helú el 7 con sus mejores éxitos.
- Edén Muñoz - Una de las voces más reconocidas del regional hará cantar a sus fans en el Auditorio Nacional este 7 y 8 de noviembre.
- Gun’s N Roses - Una de las bandas históricas de todo el rock & roll ofrecerá un concierto imperdible en el Estadio GNP el sábado 8 de noviembre.
- Kevin Roldan - El cantante colombiano dará un concierto lleno de sus mejores canciones en el Teatro Metropólitan el sábado 8 de noviembre.
- Los Blenders (Muertos de Día) - Los Blenders, STG. Papers, Margarita siempre viva, Belafonte Sensacional, Aiko y The Red Pears serán parte de un festival único el Pabellón Oeste el próximo 8 de noviembre.
- Javier Blake - El frontman de División Minúscula dará un íntimo concierto en el Auditorio BB en el que hará sonar sus mejores canciones.
- Helado Negro - El cantante de orígenes latinos, traerá su sonido psicodélico al Foro Indie Rocks el martes 11.
- Tash Sultana - La músico australiana que hipnotizó al mundo con sus guitarras y sus loops llegará al Auditorio BB el miércoles 12 de noviembre
- Zoé - La banda furor ofrecerá sus últimos dos conciertos en la Ciudad de México este 12 y 13 de noviembre en el Estadio GNP.
- María José - Una de las cantantes más reconocidas de todo México llegará al Auditorio Nacional en una noche doble los próximos 12 y 14 de noviembre.
- Ximena Sariñana - La cantautora ofrecerá un concierto único en el Teatro Metropólitan el viernes 14 de noviembre.
- Alemán - El rapero mexicano estará soltando sus mejores rimas el viernes 14 de noviembre en el Pepsi Center en el que será un evento único.
- Festival Corona Capital - El 14, 15 y 16 de noviembre el Corona Capital se celebrará en el Estadio GNP donde estarán bandas como Foo Fighters, Chapell Roan, Linkedin Park y Deftones.
- Dillom - El rapero argentino llegará al Pepsi Center en el que presentará sus rimas llenas de terror con las que hará saltar a todos.
- Macario Martínez - EL cantante revelación, ofrecerá sus mejores canciones en el Lunario del Auditorio, quien será testigo de este gran concierto.
- Mala Rodríguez - La rapera española estará haciendo sonar sus mejores canciones en La Maraka en lo que será un show imperdible.
- Jorge Medina y Cosi Cuen - Quienes fueran vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón estarán dando un concierto único en el Estadio GNP el miércoles 19 de noviembre.
- Los Fabulosos Cadillacs - Los próximos 19, 21, 22 y 24 de noviembre estarán ofreciendo una serie de conciertos imperdibles en el Auditorio Nacional.
- Adán Cruz - El rapero estará dando un par de noches increíbles en el Teatro Metropólitan el próximo 19 y 20 de noviembre.
- Daniel, Me Estás Matando - El jueves 20 de noviembre, esta agrupación que conquistó a México con su sonido y letras profundas estará en el Auditorio Nacional.
- Bellakath - La artista furor del reguetón mexicano ofrecerá un show sin igual en el El Cantoral junto a Bohemia 89. Yng Lvcas y Armenta el jueves 20 de noviembre.
- La Castañeda - Una de las bandas más reconocidas de México estará presentándose en La Maraka este viernes 21.
- Coca Cola Flow Fest - Durante el 21 y 22 de noviembre la CDMX estará bajo reguetón con artistas como Don Omar, Alvaro Díaz, Nicky Jam, J Balvin y Natanael Cano.
- Los Cafres - El sábado 22 de noviembre, la reconocida banda de reggae estará llegando con sus mejores éxitos al Teatro Metropolitan.
- Blnko - El artista que ha reunido géneros como el punk y el rap estará dando un show único en el Foro Puebla el sábado 22.
- Foster the People - La reconocida banda traerá sus mejores canciones al Pepsi Center este 25 de noviembre.
- Sigur Ros - La banda islandesa llegará al Auditorio Nacional este 25 y 26 de noviembre en dos shows únicos.
- Los Bunkers - Este 26 de noviembre, la banda chilena hará su regreso a la CDMX en un show único en La Maraka.
- Cuco - El artista llegará con su indie y dream pop al Foro Puebla el próximo jueves 27 de noviembre con sus mejores canciones.
- Panteón Rococó - La legendaria banda de ska hará vibrar el Estadio GNP los próximos jueves 27 y viernes 28 de noviembre.
- Manuel Medrano - El cantautor hará sonar sus mejores canciones para sus fans este jueves 28 en el Palacio de los Deportes.
- Grupo Niche - El baile y el canto no harán falta con esta agrupación en la Arena CDMX este viernes 28 de noviembre.
- Fangoria - La legendaria banda española llegará al Palacio de los Deportes el viernes 28 en lo que será una noche llena de éxitos.
- Víctor García - El reconocido cantante ofrecerá sus mejores éxitos en el Teatro Metropolitan el viernes 28 de noviembre.
- Loserville (Limp Bizkit, Yung Blud) - Limp Bizkit, Yung Blud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff darán un día único este sábado 29 de noviembre en la Explanada del Estadio Azteca.
- Junior H - Uno de los cantantes de corridos más reconocidos de todo México dará un concierto más que épico en la Monumental Plaza de Toros este 29 y 30 de noviembre.
- bbno$ - Uno de los perros más virales de los últimos años estará dando un concierto imperdible en el Pabellón Oeste el sábado 29 de noviembre.
- Pierce The Veil - La banda de hardcore llegará al Pepsi Center el domingo 30 en lo que será una noche llena de guitarrazos.
- Billy Idol - La leyenda del rock y pop que ganó fama internacional en los años 80’s ofrecerá un concierto único en el Estadio Harp Helú el domingo 30.
- Humbe - El cantautor mexicano que se ha ganado al público en los últimos años estará dando un concierto imperdible en el Palacio de los deportes el domingo 30 de noviembre.