Azteca 7
Nota

Conciertos GRATIS, festivales de música, y más eventos IMPERDIBLES en CDMX en noviembre 2025: Guía de conciertos

Guns’ N Roses, Los Fabulosos Cadillacs, Billy Idol, Natanael Cano, Limp Bizkit, Corona Capital, Cocoa Cola Flow Fest y más: Estos son los mejores conciertos en CDMX en el mes de noviembre

Conciertos en CDMX en Noviembre 2025
André Gutiérrez
Conciertos en CDMX
Rumbo al cierre de año, noviembre en la CDMX se prepara para recibir una gran cantidad de artistas y bandas internacionales, dentro de conciertos gratis, masivos, shows íntimos y algunos de los festivales de música más esperados, no te pierdas nuestra cartelera.

Ya sea que te guste el rock, el reguetón, banda, corridos o cualquier género musical, la Ciudad de México estará llena de eventos que no te puedes perder por nada del mundo, donde la música, el baile y la emoción se harán más que presentes.

¿Cuáles serán los conciertos en CDMX este mes de noviembre?

  • Odisseo - Esta banda estará ofreciendo una noche de sus mejores éxitos el sábado 01 de noviembre en el Auditorio Nacional.
  • Nesqk - Uno de los artistas mexicanos más destacados de los últimos años ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes los próximos 1 y 2 de noviembre.
  • El Festival Hipnosis- Este festival llegará con una nueva edición al Estadio Fray Nano los días 1 y 2 de noviembre, donde podremos ver a bandas como The Horrors, Molchat Doma, Dinosaur Jr o Austin TV.
  • Los Viejos - El dúo de grind hará que muevas el esqueleto a más no poder el domingo 2 de noviembre en el Multiforo Alicia.
  • Festival Internacional Las Cuatro Casas - El 2 de noviembre, el Parque Naucalli se lucirá con este festival que tendrá gratis a bandas como Los Caligaris, Gondwana, Estrambóticos y Liran’ Roll.
  • Dinosaur Jr - Tras su presentación en el Hipnosis, esta banda icónica de los 90’s tendrá un concierto en solitario el lunes 3 en el Foro Indie Rocks!
  • Rauw Alejandro - El cantante puertorriqueño ofrecerá una tanda de shows en el Palacio de los Deportes los próximos 4, 5, 6, 8 y 9, en lo que será una hecho sin precedentes.
  • Emmanuel y Mijares - Este icónico dúo conformado por voces históricas ofrecerán una noche única en el Auditorio Nacional el martes 4 de noviembre.
  • Yuri - Una de las cantantes más reconocidas de todo México, dará un concierto inolvidable en el Auditorio Nacional el miércoles 5 de noviembre.
  • Adanowsky - Alejandro jodorowsky, también conocido como Adanowsky ofrecerá un concierto imperdible festejando 10 años de su personaje “Amador” el 6 de noviembre en el Teatro Metropólitan.
  • BABY METAL - Una de las bandas de metal más destacadas de la actualidad llegará desde Japón hasta la Arena CDMX este viernes 7 en un show llenó de guitarrazos.
  • Los Auténticos Decadentes - Esta legendaria banda argentina hará vibrar el Estadio Harp Helú el 7 con sus mejores éxitos.
  • Edén Muñoz - Una de las voces más reconocidas del regional hará cantar a sus fans en el Auditorio Nacional este 7 y 8 de noviembre.
  • Gun’s N Roses - Una de las bandas históricas de todo el rock & roll ofrecerá un concierto imperdible en el Estadio GNP el sábado 8 de noviembre.
  • Kevin Roldan - El cantante colombiano dará un concierto lleno de sus mejores canciones en el Teatro Metropólitan el sábado 8 de noviembre.
  • Los Blenders (Muertos de Día) - Los Blenders, STG. Papers, Margarita siempre viva, Belafonte Sensacional, Aiko y The Red Pears serán parte de un festival único el Pabellón Oeste el próximo 8 de noviembre.
  • Javier Blake - El frontman de División Minúscula dará un íntimo concierto en el Auditorio BB en el que hará sonar sus mejores canciones.
  • Helado Negro - El cantante de orígenes latinos, traerá su sonido psicodélico al Foro Indie Rocks el martes 11.
  • Tash Sultana - La músico australiana que hipnotizó al mundo con sus guitarras y sus loops llegará al Auditorio BB el miércoles 12 de noviembre
  • Zoé - La banda furor ofrecerá sus últimos dos conciertos en la Ciudad de México este 12 y 13 de noviembre en el Estadio GNP.
  • María José - Una de las cantantes más reconocidas de todo México llegará al Auditorio Nacional en una noche doble los próximos 12 y 14 de noviembre.
  • Ximena Sariñana - La cantautora ofrecerá un concierto único en el Teatro Metropólitan el viernes 14 de noviembre.
  • Alemán - El rapero mexicano estará soltando sus mejores rimas el viernes 14 de noviembre en el Pepsi Center en el que será un evento único.
  • Festival Corona Capital - El 14, 15 y 16 de noviembre el Corona Capital se celebrará en el Estadio GNP donde estarán bandas como Foo Fighters, Chapell Roan, Linkedin Park y Deftones.
  • Dillom - El rapero argentino llegará al Pepsi Center en el que presentará sus rimas llenas de terror con las que hará saltar a todos.
  • Macario Martínez - EL cantante revelación, ofrecerá sus mejores canciones en el Lunario del Auditorio, quien será testigo de este gran concierto.
  • Mala Rodríguez - La rapera española estará haciendo sonar sus mejores canciones en La Maraka en lo que será un show imperdible.
  • Jorge Medina y Cosi Cuen - Quienes fueran vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón estarán dando un concierto único en el Estadio GNP el miércoles 19 de noviembre.
  • Los Fabulosos Cadillacs - Los próximos 19, 21, 22 y 24 de noviembre estarán ofreciendo una serie de conciertos imperdibles en el Auditorio Nacional.
  • Adán Cruz - El rapero estará dando un par de noches increíbles en el Teatro Metropólitan el próximo 19 y 20 de noviembre.
  • Daniel, Me Estás Matando - El jueves 20 de noviembre, esta agrupación que conquistó a México con su sonido y letras profundas estará en el Auditorio Nacional.
  • Bellakath - La artista furor del reguetón mexicano ofrecerá un show sin igual en el El Cantoral junto a Bohemia 89. Yng Lvcas y Armenta el jueves 20 de noviembre.
  • La Castañeda - Una de las bandas más reconocidas de México estará presentándose en La Maraka este viernes 21.
  • Coca Cola Flow Fest - Durante el 21 y 22 de noviembre la CDMX estará bajo reguetón con artistas como Don Omar, Alvaro Díaz, Nicky Jam, J Balvin y Natanael Cano.
  • Los Cafres - El sábado 22 de noviembre, la reconocida banda de reggae estará llegando con sus mejores éxitos al Teatro Metropolitan.
  • Blnko - El artista que ha reunido géneros como el punk y el rap estará dando un show único en el Foro Puebla el sábado 22.
  • Foster the People - La reconocida banda traerá sus mejores canciones al Pepsi Center este 25 de noviembre.
  • Sigur Ros - La banda islandesa llegará al Auditorio Nacional este 25 y 26 de noviembre en dos shows únicos.
  • Los Bunkers - Este 26 de noviembre, la banda chilena hará su regreso a la CDMX en un show único en La Maraka.
  • Cuco - El artista llegará con su indie y dream pop al Foro Puebla el próximo jueves 27 de noviembre con sus mejores canciones.
  • Panteón Rococó - La legendaria banda de ska hará vibrar el Estadio GNP los próximos jueves 27 y viernes 28 de noviembre.
  • Manuel Medrano - El cantautor hará sonar sus mejores canciones para sus fans este jueves 28 en el Palacio de los Deportes.
  • Grupo Niche - El baile y el canto no harán falta con esta agrupación en la Arena CDMX este viernes 28 de noviembre.
  • Fangoria - La legendaria banda española llegará al Palacio de los Deportes el viernes 28 en lo que será una noche llena de éxitos.
  • Víctor García - El reconocido cantante ofrecerá sus mejores éxitos en el Teatro Metropolitan el viernes 28 de noviembre.
  • Loserville (Limp Bizkit, Yung Blud) - Limp Bizkit, Yung Blud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff darán un día único este sábado 29 de noviembre en la Explanada del Estadio Azteca.
  • Junior H - Uno de los cantantes de corridos más reconocidos de todo México dará un concierto más que épico en la Monumental Plaza de Toros este 29 y 30 de noviembre.
  • bbno$ - Uno de los perros más virales de los últimos años estará dando un concierto imperdible en el Pabellón Oeste el sábado 29 de noviembre.
  • Pierce The Veil - La banda de hardcore llegará al Pepsi Center el domingo 30 en lo que será una noche llena de guitarrazos.
  • Billy Idol - La leyenda del rock y pop que ganó fama internacional en los años 80’s ofrecerá un concierto único en el Estadio Harp Helú el domingo 30.
  • Humbe - El cantautor mexicano que se ha ganado al público en los últimos años estará dando un concierto imperdible en el Palacio de los deportes el domingo 30 de noviembre.
