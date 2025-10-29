Conciertos GRATIS, festivales de música, y más eventos IMPERDIBLES en CDMX en noviembre 2025: Guía de conciertos

Rumbo al cierre de año, noviembre en la CDMX se prepara para recibir una gran cantidad de artistas y bandas internacionales, dentro de conciertos gratis, masivos, shows íntimos y algunos de los festivales de música más esperados, no te pierdas nuestra cartelera.

Ya sea que te guste el rock, el reguetón, banda, corridos o cualquier género musical, la Ciudad de México estará llena de eventos que no te puedes perder por nada del mundo, donde la música, el baile y la emoción se harán más que presentes.

¿Cuáles serán los conciertos en CDMX este mes de noviembre?