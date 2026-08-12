Reconocido músico Chet Mazur muere atropellado a sus 66 años tras ofrecer un show en Nueva York

El mundo del espectáculo principalmente musical se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del artista Chet Mazur luego de ser atropellado cuando concluyó una presentación en el condado de Manhattan, Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes el músico habría emprendido camino hacia su casa luego de haber realizado un show en Otto’s Shrunken Head, un conocido espacio del East Village, en el evento también participó su banda The Rasslers, tras concluir su acto Mazur regresaba a su departamento ubicado en Hell’s Kitchen cuando fue embestido por un automóvil.

Ante estos hechos la muerte de Chester “Chet” Mazut a los 66 años de edad ha conmocionado a sus seguidores y colegas quienes forman parte de la escena underground del condado neoyorquino, por lo que tambipen se ha generado una ola de comentarios de despedida y reconocimiento a su trabajo.

¿De qué murió Chet Mazur?

Chet Mazur murió después de ser atropellado por un camión del Servicio Postal de Estados Unidos cuando cruzaba la Novena Avenida, cerca de West 55th Street, en Manhattan. Según la información publicada, el vehículo abandonó el lugar después del impacto.

Debido a las lesiones e impacto que recibió el músico tuvo que ser trasladado al hospital New York-Presbyterian Weill Cornell, donde fue declarado sin vida por parte del personal médico.

Sin embargo, pese a que el conductor responsable huyó de la escena se confirmó que se trata de James Simmons un hombre de 61 años y que fue posteriormente arrestado bajo una acusación relacionada con el abandono de la escena de un choque sin confirmarse que estuviera relacionado al accidente del músico. Sin embargo, tras comparecer ante un tribunal de Manhattan, quedó en libertad sin fianza, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

¿Quién era Chet Mazur

Mazur era considerado como un icono de la cultura de la Nueva York alternativa y aunque destacó en la música también fue reconocido por tener una maestría en bibliotecología.

Como lo mencionamos anteriormente Mazur fue cantante de The Rasslers y también trabajó como manager de gira de Alice Donut, una agrupación vinculada a la escena alternativa de Manhattan.