Muere el DJ francés Kavinsky el genio detrás de Nightcall y figura clave de la French Touch, a los 50 años, ¿qué le pasó?

La música electrónica se despide de una de las figuras más influyentes del género, pues Kavinsky, productor, DJ y compositor francés cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, falleció a los 50 años. La información fue difundida por el diario Le Parisien y revelaba que su cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio, ubicado en el distrito XVIII de París, durante la noche del 28 de julio. Hasta el momento, las autoridades han informado que mantendrán abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento, aunque los primeros reportes señalan que no se encontraron indicios de un hecho delictivo.

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¿Quién fue Kavinsky?

Antes de convertirse en el referente que era hoy en día dentro del género de la música electrónica, Vincent Belorgey formó parte del entorno creativo del sello Ed Banger Records, hogar de artistas como Justice y SebastiAn.

Sin embargo, con el tiempo, Kanvinsky logró destacar al construir una identidad única. Su personaje estaba inspirado en un piloto que, tras morir en un accidente automovilístico, regresaba como una especie de fantasma para recorrer carreteras iluminadas por neones al ritmo de sintetizadores ochenteros.

|Foc Kan/FilmMagic

Este personaje y su historia fueron los que inspiraron su estética retro, combinada con influencias del cine y los videojuegos de los años 80, lo cual definió toda su carrera artística.

Nightcall, la canción que lo convirtió en un ícono

Gracias a su talento, logró llamar la atención del público con varios EP; sin embargo, fue en 2010 cuando lanzó “Nightcall”, una canción que cambiaría su trayectoria para siempre. Este tema logró alcanzar fama internacional y hasta formó parte de la escena inicial de la película Drive (2011), la cual estuvo protagonizada por el mismísimo Ryan Gosling.