Muere guitarrista de banda de rock japonesa días antes de lanzar su sencillo

El mundo del rock japonés atraviesa por un momento lleno de tristeza luego de que se confirmara la muerte de Mei Nekozuki (猫月めい), la talentosa guitarrista que recientemente se había unido a la banda Shūmatsu no Diamond (終末のダイヤモンド). La noticia la dio a conocer la familia de la artista y fue confirmada por la agrupación a través de sus cuentas en redes sociales. Sus seguidores y compañeros quedaron conmocionados por la noticia, ya que ocurrió apenas unos días antes de su cumpleaños y del esperado lanzamiento del sencillo debut de la agrupación.

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¿De qué murió Mei Nekozuki?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento. Probablemente la familia decida guardar dicha información unos días, para evitar a curiosos y poder vivir así su duelo.

La banda confirmó la noticia

El anuncio oficial de su fallecimiento lo hizo la cuenta oficial de X de Mei Nekozuki, donde su familia informó sobre su fallecimiento y señaló que el funeral se realizará únicamente con familiares cercanos.

【訃報】



いつも猫月めいを応援してくださっている皆様へ



このたび、猫月めいが永眠いたしましたことをご報告申し上げます。



生前は皆様より温かいご支援、ご声援を賜りましたこと、本人に代わりまして心より御礼申し上げます。… — 猫月めい (@meeeei_Gt) July 25, 2026

Debido a esta lamentable noticia, se tuvieron que cancelar todos los eventos que la guitarrista tenía programados, incluido su concierto como solista previsto para el 29 de julio, fecha en la que también celebraría su cumpleaños. Los organizadores aseguraron a los fanáticos que podrán adquirir un reembolso de sus boletos.

El sencillo debut será un homenaje a Mei Nekozuki

La banda decidió, después de dialogar con la familia de la guitarrista, que el lanzamiento del sencillo debut se mantendrá para el 29 de julio, para rendir homenaje a Mei, quien dedicó su esfuerzo y pasión en este nuevo proyecto.

Por otro lado, Shūmatsu no Diamond informó que dará a conocer más detalles sobre el lanzamiento y las actividades futuras de la banda en los próximos días y afirmaron que la cantante deja un enorme vacío.

