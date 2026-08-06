Muere emblemático músico, con 5 décadas de trayectoria, a los 68 años

A través de redes sociales se confirmó la muerte de Felipe Gutiérrez, bajista y miembro fundador del grupo Tequila; también era hermano de Rafa Gutiérrez, de Hombres G. Mejor conocido como Felipe Lipe, tenía 68 años de edad.

Fue el guitarrista y cantante Ariel Rot, compañero de Felipe desde los inicios de Tequila, quien compartió la noticia en Instagram. "Acabo de recibir la noticia de que Felipe Lipe, miembro esencial y fundador de Tequila, ha fallecido. Justo estoy grabando en unos estudios en el Barrio de la Concepción, donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida", escribió.

También Alejo Stivel, el otro miembro fundador de Tequila que está vivo, publicó un mensaje por el fallecimiento de su excompañero. "Son muchos los recuerdos desde ese primer día en que con Ariel Rot fuimos a un garito a ver una banda y nos llamó la atención su forma de comportarse en el escenario", dice su post.

Se desconocen las causas del deceso, puesto que Felipe Gutiérrez permanecía alejado del ojo público.

Quién era Felipe Lipe Gutiérrez

Originario de la localidad de Noblejas, en Toledo (España), Felipe Lipe ya tenía una emergente carrera como músico cuando fundó Tequila junto a Ariel Rot, Alejo Stivel, Julián Infante y Manolo Iglesias, en 1976; los últimos dos fallecieron en 1994 y el año 2000, respectivamente.

Entre 1977 y 1983 lanzaron 4 álbumes de estudio que fueron un éxito tras la dictadura en España y se volvieron emblemáticos: "Matricula de honor", "Rock and Roll", "Viva Tequila" y "Confidencial". Posteriormente se separaron y Felipe Lipe fue bajista de varias bandas con el paso de los años, de acuerdo con el diario El País.

Durante su vida batalló con las adicciones al alcohol y sustancias ilícitas, pero logró alcanzar la sobriedad, estudió para convertirse en psicólogo y fue terapeuta para personas que también lidiaban con adicciones.

