Luto en la música: muere reconocido productor, figura clave en la carrera de Madonna y Blur, a los 69 años

Luto en el mundo de la música. Muere a los 69 años el reconocido productor William Orbit, famoso en la industria por trabajar con figuras como Madonna, Blur y All Saints. El genio musical perdió la vida el pasado 23 de julio, pero no fue hasta el día de hoy que su familia dio a conocer su lamentable deceso a través de un comunicado emitido vía redes sociales.

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“Con profunda tristeza, la familia y los amigos de William Orbit anuncian que falleció en su domicilio el 23 de julio de 2026”, se lee en el escrito publicado vía Instagram. “Nos entristece profundamente su partida. Lo echaremos mucho de menos, al igual que todas las personas cuyas vidas tocó con su música, amistad y bondad. Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia y los amigos cercanos de William durante este difícil momento”.

¿De qué murió el productor musical William Orbit?

En el comunicado emitido por sus familiares, no se especifica la causa de muerte del reconocido productor. Sólo se informa que falleció en su domicilio a finales de julio, sin revelar detalles o informes médicos.

¿Quién fue William Orbit? Conoce su trayectoria y legado

Nacido el 15 de diciembre de 1956 en Shoreditch, Hackney; William Orbit destacó como un reconocido músico, compositor y productor inglés. Es famoso por definir el sonido de la música pop y el pop electrónico en la década de los 90, pues fue coproductor del séptimo álbum de estudio de Madonna en 1998: “Ray Of Light”, el cual fue acreedor a un premio GRAMMY como Mejor Grabación Dance.

“El álbum representó una dramática evolución artística, fusionando electrónica, música ambiental y letras introspectivas de una manera que sorprendió a la crítica y deleitó a los fans”, asegura la Academia de la Grabación. “Ray of Light se erige hoy como uno de los álbumes pop más aclamados por la crítica de su época”.

Además de Madonna, con quien de igual manera colaboró en “Music” y “MDNA”, William Orbit también fue la mente maestra detrás de “13” de Blur, además de colaborar con otros grandes de la industria, como U2, Britney Spears, Robbie Williams, No Doubt, Melanie C y All Saints; aunque también lanzó varios álbumes como solista. Los más recientes fueron “The Painter” de 2022 y “WFO” de 2024.

Descanse en paz, William Orbit.